Estudiantes ganó por 1-0 a Instituto con el gol de Brian Aguirre

Por la fecha 15 del Apertura, el Pincha consiguió tres puntos en su visita a La Gloria. En el minuto 5 del segundo tiempo, Brian Aguirre contribuyó con la única anotación del partido.

Estudiantes (RC) no pudo con Gimnasia y cayó 1-0 por un penal

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Aunque tuvo más disparos (14), Instituto no logró llevarse la victoria y cayó ante Estudiantes. Según las estadísticas, 6 disparos fueron al arco y 8 afuera.

El desempeño Brian Aguirre lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Estudiantes metió 1 gol.

Gastón Benedetti dejó su marca como un defensor crucial. El defensor de Estudiantes fue importante .

El estratega de Instituto, Diego Flores, paró al once inicial con una formación 3-4-3 con Manuel Roffo en el arco; Jonathan Galván, Leonel Mosevich y Fernando Alarcón en la línea defensiva; Giuliano Cerato, Gustavo Abregú, Gastón Lodico y Diego Sosa en el medio; y Jhon Córdoba, Nicolás Guerra y Alex Luna en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Alexander Medina salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Fernando Muslera bajo los tres palos; Eric Meza, Santiago Núñez, Ramiro Funes Mori y Gastón Benedetti en defensa; Lucas Piovi, Mikel Amondarain, Brian Aguirre, Tiago Palacios y Fabricio Pérez en la mitad de cancha; y Guido Carrillo en la delantera.

Hernán Mastrángelo fue designado como el árbitro principal del encuentro en el Olímpico de Córdoba.

En la siguiente jornada La Gloria se enfrentará de visitante ante Newell`s y el Pincha disputará el juego de local frente a Talleres.

Cambios en Instituto

67' 2T - Salieron Nicolás Guerra por Franco Jara, Jhon Córdoba por Matías Tissera y Jonathan Galván por Jeremías Lázaro

77' 2T - Salió Gastón Lodico por Matías Gallardo

81' 2T - Salieron Gustavo Abregú por Jonás Acevedo y Guido Carrillo por Leandro González Pirez

Amonestados en Instituto:

13' 2T Jhon Córdoba (Conducta antideportiva), 26' 2T Franco Jara (Conducta antideportiva) y 47' 2T Fernando Alarcón (Discutir con un rival)

Cambios en Estudiantes

45' 2T - Salió Eric Meza por Eros Mancuso

57' 2T - Salió Fabricio Pérez por Edwuin Cetré

68' 2T - Salieron Tiago Palacios por Facundo Farías y Brian Aguirre por Alexis Castro

Amonestados en Estudiantes:

3' 2T Eros Mancuso (Conducta antideportiva), 16' 2T Brian Aguirre (Conducta antideportiva), 47' 2T Edwuin Cetré (Discutir con un rival) y 49' 2T Lucas Piovi (Conducta antideportiva)

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FUENTE: BsAs (DataFactory)