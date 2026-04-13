La determinante respuesta de Gustavo Costas sobre la expulsión de Marcos Rojo

La contundente respuesta de Gustavo Costas sobre la expulsión de Marcos Rojo en la derrota de Racing ante River.

La derrota de Racing Club ante River Plate en el estadio Presidente Perón no solo implicó la pérdida de puntos en el Torneo Apertura , sino que también dejó en el centro de la escena la polémica expulsión de Marcos Rojo . En ese contexto, el equipo dirigido por Gustavo Costas quedó en el foco tras un partido condicionado por la inferioridad numérica.

El zaguero vio la tarjeta roja directa luego de un golpe sin pelota sobre Lucas Martínez Quarta , una acción que generó cuestionamientos internos y dejó al equipo con diez futbolistas en un momento clave del encuentro.

En los primeros balances tras el partido, el técnico de la Academia admitió la gravedad de lo ocurrido y remarcó: “ No podemos dejar al equipo con diez , hay que ser más inteligentes”.

MARCOS ROJO LE PEGÓ A MARTÍNEZ QUARTA Y SE FUE EXPULSADO EN RACING ANTE RIVER #LPFxTNTSports Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/EdhEqNVCbo

Gustavo Costas reconoció que aún no había podido observar la repetición de la acción y optó por no sacar conclusiones en el momento: “ Lo hablaremos mañana . Hoy, en caliente, no vamos a hablar. Todavía no la vi bien. Cambeses y Maravilla me dijeron que no era para expulsión”.

Más allá de esa prudencia, fue firme al referirse al impacto en el equipo: “No nos pueden pasar esas cosas. No podemos dejar al equipo con diez y cuando vamos perdiendo...”. Además, el DT anticipó que la baja de Marcos Rojo lo obligará a evaluar alternativas en defensa de cara al próximo partido frente a Aldosivi.

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Gustavo Costas, DT de Racing, se refirió a la expulsión de Marcos Rojo en la derrota con River. pic.twitter.com/zPYRZgeYOB — ESTO ES RACING (@EstoesRacingOk) April 13, 2026

Luego de una nueva caída en Avellaneda, Racing Club salió de los puestos de clasificación a los octavos de final. El conjunto académico complicó su situación en la tabla: suma la misma cantidad de puntos que Tigre, pero queda por detrás debido a la diferencia de gol.

Un rendimiento que no se ve en resultados

El propio Gustavo Costas destacó el rendimiento global de su equipo, aunque lamentó no haber podido sostenerlo en el resultado: “En el primer tiempo, en el segundo también, si no metés los goles es difícil. Tanto con Independiente como hoy, fueron los mejores partidos del campeonato. En el final nos alocamos y tuvimos muchas fallas. Faltó meterla, al igual que el sábado”.

La salida de Marcos Rojo no fue el único punto que generó autocrítica. El entrenador también puso el foco en la falta de contundencia frente al arco rival, un déficit que volvió a perjudicar al equipo.

La contundente respuesta de Gustavo Costas sobre la expulsión de Marcos Rojo en la derrota de Racing ante River.

“Nos falta meterla. La pelota no entra. Generamos chances muy claras en el primer tiempo y en el segundo. Capaz que jugás mal y ganás y jugás bien y perdés. Contra Independiente y River jugamos nuestros mejores partidos. No merecíamos ni empatar y perdimos. Y eso duele”, expresó Gustavo Costas en diálogo con la prensa.

Lo que viene: posibles regresos y próximos desafíos

Por último, el DT de Racing Club adelantó que Gabriel Rojas podría volver a estar disponible frente a Aldosivi, una vez superado el desgarro que lo marginó. El equipo intentará levantar su rendimiento y volver a meterse en zona de clasificación del torneo local.

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Antes de ese compromiso, la Academia tendrá otro desafío: jugará por la segunda fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana ante Botafogo, este miércoles desde las 19:00 en el Cilindro de Avellaneda.