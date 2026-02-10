Villa Jardín de Reyes celebrará una nueva edición del Jueves de Comadres

Jueves de Comadres en Villa Jardin de Reyes.

Villa Jardín de Reyes será nuevamente escenario del tradicional Jueves de Comadres, una de las celebraciones más esperadas del Carnaval jujeño. El evento se realizará este jueves desde las 11 hasta las 19 horas, con música en vivo, coplas, gastronomía regional y la participación de emprendedoras locales.

La presentación oficial se realizó en la Delegación Municipal de la villa turística, donde la Municipalidad de San Salvador de Jujuy convocó a vecinos, vecinas y turistas a sumarse a la propuesta que ya forma parte de la agenda cultural y turística de la ciudad.

Jueves de Comadres El secretario de Cultura y Turismo, Luciano Córdoba, destacó la importancia de sostener las tradiciones del Carnaval en distintos puntos de la capital. “El Jueves de Comadres es una expresión cultural muy fuerte en Jujuy y en Villa Jardín de Reyes se vive de una manera especial, con el protagonismo de las emprendedoras y los artistas locales”, señaló.

Música en vivo en el Jueves de Comadres de Villa Jardín de Reyes La jornada contará con presentaciones de copleras y grupos musicales, entre ellos La 115, Norma de América, La Costumbre y Tupac 7. Desde la organización informaron que el ingreso tendrá un seguro de espectador con un valor de 3.000 pesos.

Uno de los principales atractivos será la propuesta gastronómica. Durante todo el día, las emprendedoras de la zona ofrecerán platos tradicionales como picantes, empanadas, tamales y humitas, además de opciones dulces para la tarde, pensadas para compartir en familia. Embed - Villa Jardín de Reyes se prepara para celebrar el tradicional Jueves de Comadres En tanto, la directora de Turismo, Gabriela Canoniero, resaltó la continuidad del evento en Villa Jardín de Reyes. “Esta es la edición número doce del Jueves de Comadres en la villa. Es una iniciativa que nació de las propias emprendedoras, que vienen trabajando hace años y hoy son parte activa de la agenda cultural de la ciudad”, afirmó. Desde el sector gastronómico, la emprendedora local Mirta Toconás adelantó que el público podrá disfrutar de “picante de pollo, picante de lengua, empanadas, tamales, humitas y productos dulces”, y destacó el clima de encuentro que caracteriza a la celebración. 8ce9591c-b504-42e3-9a1c-1fe35e505547-819x1024 Convocatoria para el Jueves de Comadres en Villa Jardín de Reyes

