Jueves de Comadres bajo lluvia: qué dice un especialista sobre el tiempo en Jujuy

De acuerdo al pronóstico, la provincia se encuentra atravesada por un sistema de aire húmedo e inestable, combinado con ingreso de aire frío en altura, lo que genera un escenario propicio para tormentas, especialmente durante la tarde, noche y madrugada.
El especialista detalló que el fenómeno no se limitará a una región puntual, sino que afectará al centro, sur y norte de Jujuy, debido a la actividad del llamado alto boliviano, un sistema que suele generar lluvias convectivas en el noroeste argentino.
“Este sistema va a estar bastante activo y va a influir en gran parte de la provincia, tanto en zonas urbanas como en localidades donde suele concentrarse mucha gente durante el Carnaval”, indicó.
Escobar remarcó que, si bien en ocasiones anteriores hubo alertas sin lluvias significativas, en esta oportunidad las condiciones son diferentes, ya que el sistema se encuentra más próximo y con mayor interacción atmosférica.
Cómo estará el tiempo el Jueves de Comadres
El Jueves de Comadres en Jujuy se dará en un contexto de inestabilidad climática y alerta por tormentas, según explicó Edgardo Escobar, del Servicio Meteorológico. “El jueves es un día a estar atentos, porque puede haber lluvias y tormentas, especialmente en la madrugada y hacia la noche”, advirtió.
El especialista señaló que la provincia se encuentra bajo la influencia de aire húmedo en superficie y aire frío en altura, una combinación que favorece la formación de tormentas. “Si se generan, pueden ser intensas, con ráfagas de viento y ocasional caída de granizo”, indicó.
Además, remarcó que el sistema afectará a gran parte del territorio provincial. “Este fenómeno va a impactar en el sur, el centro y el norte de Jujuy”, sostuvo, y estimó acumulados de lluvia de entre 30 y 50 milímetros, por lo que recomendó seguir las alertas oficiales durante los festejos.
Qué representa el Jueves de Comadres y por qué es tan importante en Jujuy
En Jujuy suele decirse que el verdadero corazón de los festejos de Carnaval comienza con el Jueves de Comadres. Es una jornada que convoca a miles de mujeres y marca el inicio más intenso del calendario carnavalero, con celebraciones que se extienden desde el mediodía hasta la madrugada.
Durante esta fecha, las comadres se reúnen para compartir comidas, bailar y festejar en distintos espacios: casas particulares, salones, comparsas, boliches o cualquier lugar que se transforme en escenario de celebración. No hay un formato único: cada grupo construye su propia forma de vivir la jornada.
El color y la alegría son protagonistas. Albahaca, serpentinas, talco, papel picado, gorros con tulmas, remeras personalizadas y accesorios llamativos forman parte del ritual. Muchas veces, cada comadre asume una tarea dentro del festejo: encargarse de la comida, los tragos, los souvenirs o la ambientación.