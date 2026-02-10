Jueves de Comadres bajo lluvia: qué dice un especialista sobre el tiempo en Jujuy

El Jueves de Comadres , una de las fechas más esperadas del calendario carnavalero en Jujuy , se desarrollará este año bajo condiciones de inestabilidad climática , según advirtió el especialista Edgardo Escobar, del Servicio Meteorológico.

Carnaval. ¡En uno llueve y el otro no! El tiempo para los Jueves de Compadres y Comadres

Preparativos. Carnaval 2026: el festejo del Jueves de Comadres costará el doble que el año pasado

De acuerdo al pronóstico, la provincia se encuentra atravesada por un sistema de aire húmedo e inestable , combinado con ingreso de aire frío en altura, lo que genera un escenario propicio para tormentas, especialmente durante la tarde, noche y madrugada .

“ Estamos bajo alerta amarilla por tormentas. Se esperan lluvias, algunas localmente intensas, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo ”, explicó Escobar. Para la jornada del jueves, la temperatura máxima rondaría los 29 grados , con precipitaciones que podrían acumular entre 30 y 50 milímetros .

El especialista detalló que el fenómeno no se limitará a una región puntual, sino que afectará al centro, sur y norte de Jujuy , debido a la actividad del llamado alto boliviano, un sistema que suele generar lluvias convectivas en el noroeste argentino.

“Este sistema va a estar bastante activo y va a influir en gran parte de la provincia, tanto en zonas urbanas como en localidades donde suele concentrarse mucha gente durante el Carnaval”, indicó.

Escobar remarcó que, si bien en ocasiones anteriores hubo alertas sin lluvias significativas, en esta oportunidad las condiciones son diferentes, ya que el sistema se encuentra más próximo y con mayor interacción atmosférica.

Embed - Alerta por tormentas en la semana de Carnaval: cómo estará el clima en Jujuy día por día

Cómo estará el tiempo el Jueves de Comadres

El Jueves de Comadres en Jujuy se dará en un contexto de inestabilidad climática y alerta por tormentas, según explicó Edgardo Escobar, del Servicio Meteorológico. “El jueves es un día a estar atentos, porque puede haber lluvias y tormentas, especialmente en la madrugada y hacia la noche”, advirtió.

El especialista señaló que la provincia se encuentra bajo la influencia de aire húmedo en superficie y aire frío en altura, una combinación que favorece la formación de tormentas. “Si se generan, pueden ser intensas, con ráfagas de viento y ocasional caída de granizo”, indicó.

Además, remarcó que el sistema afectará a gran parte del territorio provincial. “Este fenómeno va a impactar en el sur, el centro y el norte de Jujuy”, sostuvo, y estimó acumulados de lluvia de entre 30 y 50 milímetros, por lo que recomendó seguir las alertas oficiales durante los festejos.

El Jueves de Comadres es una jornada tradicional en la que las mujeres se reúnen para celebrar la amistad y la solidaridad femenina.

Qué representa el Jueves de Comadres y por qué es tan importante en Jujuy

En Jujuy suele decirse que el verdadero corazón de los festejos de Carnaval comienza con el Jueves de Comadres. Es una jornada que convoca a miles de mujeres y marca el inicio más intenso del calendario carnavalero, con celebraciones que se extienden desde el mediodía hasta la madrugada.

Las comadres son amigas, hermanas, primas o incluso madres que se eligen mutuamente para cumplir el rol de madrinas de sus hijos. Ese vínculo, construido a partir del ahijado o la ahijada, implica una relación de acompañamiento y apoyo que trasciende lo familiar y se convierte en un lazo social fuerte dentro de la comunidad.

Jueves de comadres (8).jpeg

Durante esta fecha, las comadres se reúnen para compartir comidas, bailar y festejar en distintos espacios: casas particulares, salones, comparsas, boliches o cualquier lugar que se transforme en escenario de celebración. No hay un formato único: cada grupo construye su propia forma de vivir la jornada.

El color y la alegría son protagonistas. Albahaca, serpentinas, talco, papel picado, gorros con tulmas, remeras personalizadas y accesorios llamativos forman parte del ritual. Muchas veces, cada comadre asume una tarea dentro del festejo: encargarse de la comida, los tragos, los souvenirs o la ambientación.

Fechas confirmadas para el Carnaval 2026 en Jujuy

12 de febrero : Jueves de Comadres

: Jueves de Comadres 14 de febrero : Sábado de Desentierro

: Sábado de Desentierro 15 y 16 de febrero : Carnaval Grande

: Carnaval Grande 17 de febrero : Martes de Chaya

: Martes de Chaya 21 de febrero : Carnaval Chico

: Carnaval Chico 22 de febrero : Entierro del Carnaval

: Entierro del Carnaval 28 de febrero : Carnaval de Flores

: Carnaval de Flores 7 de marzo: Carnaval de Remache

Precios del Carnaval: