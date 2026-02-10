martes 10 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de febrero de 2026 - 08:49
SMN.

Jueves de Comadres bajo lluvia: qué dice un especialista sobre el tiempo en Jujuy

El Jueves de Comadres en Jujuy llega con inestabilidad: un especialista advierte por lluvias, tormentas intensas y ráfagas de viento durante la jornada.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cuándo es el Jueves de Comadres 2026.

Cuándo es el Jueves de Comadres 2026.

Lee además
carnaval 2026: el festejo del jueves de comadres costara el doble que el ano pasado
Preparativos.

Carnaval 2026: el festejo del Jueves de Comadres costará el doble que el año pasado
¡en uno llueve y el otro no! el tiempo para los jueves de compadres y comadres
Carnaval.

¡En uno llueve y el otro no! El tiempo para los Jueves de Compadres y Comadres

De acuerdo al pronóstico, la provincia se encuentra atravesada por un sistema de aire húmedo e inestable, combinado con ingreso de aire frío en altura, lo que genera un escenario propicio para tormentas, especialmente durante la tarde, noche y madrugada.

Alerta meteorológica y zonas afectadas

El especialista detalló que el fenómeno no se limitará a una región puntual, sino que afectará al centro, sur y norte de Jujuy, debido a la actividad del llamado alto boliviano, un sistema que suele generar lluvias convectivas en el noroeste argentino.

“Este sistema va a estar bastante activo y va a influir en gran parte de la provincia, tanto en zonas urbanas como en localidades donde suele concentrarse mucha gente durante el Carnaval”, indicó.

Escobar remarcó que, si bien en ocasiones anteriores hubo alertas sin lluvias significativas, en esta oportunidad las condiciones son diferentes, ya que el sistema se encuentra más próximo y con mayor interacción atmosférica.

Embed - Alerta por tormentas en la semana de Carnaval: cómo estará el clima en Jujuy día por día

Cómo estará el tiempo el Jueves de Comadres

El Jueves de Comadres en Jujuy se dará en un contexto de inestabilidad climática y alerta por tormentas, según explicó Edgardo Escobar, del Servicio Meteorológico. “El jueves es un día a estar atentos, porque puede haber lluvias y tormentas, especialmente en la madrugada y hacia la noche”, advirtió.

El especialista señaló que la provincia se encuentra bajo la influencia de aire húmedo en superficie y aire frío en altura, una combinación que favorece la formación de tormentas. “Si se generan, pueden ser intensas, con ráfagas de viento y ocasional caída de granizo”, indicó.

Además, remarcó que el sistema afectará a gran parte del territorio provincial. “Este fenómeno va a impactar en el sur, el centro y el norte de Jujuy”, sostuvo, y estimó acumulados de lluvia de entre 30 y 50 milímetros, por lo que recomendó seguir las alertas oficiales durante los festejos.

El Jueves de Comadres es una jornada tradicional en la que las mujeres se reúnen para celebrar la amistad y la solidaridad femenina.

Qué representa el Jueves de Comadres y por qué es tan importante en Jujuy

En Jujuy suele decirse que el verdadero corazón de los festejos de Carnaval comienza con el Jueves de Comadres. Es una jornada que convoca a miles de mujeres y marca el inicio más intenso del calendario carnavalero, con celebraciones que se extienden desde el mediodía hasta la madrugada.

Las comadres son amigas, hermanas, primas o incluso madres que se eligen mutuamente para cumplir el rol de madrinas de sus hijos. Ese vínculo, construido a partir del ahijado o la ahijada, implica una relación de acompañamiento y apoyo que trasciende lo familiar y se convierte en un lazo social fuerte dentro de la comunidad.

Jueves de comadres (8).jpeg

Durante esta fecha, las comadres se reúnen para compartir comidas, bailar y festejar en distintos espacios: casas particulares, salones, comparsas, boliches o cualquier lugar que se transforme en escenario de celebración. No hay un formato único: cada grupo construye su propia forma de vivir la jornada.

El color y la alegría son protagonistas. Albahaca, serpentinas, talco, papel picado, gorros con tulmas, remeras personalizadas y accesorios llamativos forman parte del ritual. Muchas veces, cada comadre asume una tarea dentro del festejo: encargarse de la comida, los tragos, los souvenirs o la ambientación.

Fechas confirmadas para el Carnaval 2026 en Jujuy

  • 12 de febrero: Jueves de Comadres
  • 14 de febrero: Sábado de Desentierro
  • 15 y 16 de febrero: Carnaval Grande
  • 17 de febrero: Martes de Chaya
  • 21 de febrero: Carnaval Chico
  • 22 de febrero: Entierro del Carnaval
  • 28 de febrero: Carnaval de Flores
  • 7 de marzo: Carnaval de Remache

Precios del Carnaval:

Embed - Talco, papel picado y espuma: los precios del kit carnavalero en Jujuy

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Carnaval 2026: el festejo del Jueves de Comadres costará el doble que el año pasado

¡En uno llueve y el otro no! El tiempo para los Jueves de Compadres y Comadres

¿Cuándo es el Jueves de Comadres 2026?

Festejarán el Jueves de Comadres en el Mercado 6 de Agosto

Villa Jardín de Reyes celebrará una nueva edición del Jueves de Comadres

Lo que se lee ahora
Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para Jujuy: a qué zonas afectará y cuándo video
Atención.

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para Jujuy: a qué zonas afectará 

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Hoy sale la inflación de enero 2026.
Economía.

¿A qué hora dan el dato de inflación de enero 2026?

ADEP rechazó la propuesta del Gobierno. (foto de archivo) video
Paritarias.

ADEP rechazó la oferta salarial del Gobierno y CEDEMS define el viernes

Túnel derivador. video
Precaución.

El túnel derivador de Cuyaya sigue inundado: "Hace casi dos semanas que está tapado"

Filas estadio 23 de Agosto video
Deportes.

Arrancó la venta de entradas para Gimnasia de Jujuy vs Central Córdoba

ADIUNJu se suma al paro nacional universitario.
Reforma laboral.

ADIUNJu se suma al paro nacional universitario y convoca a movilizar en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel