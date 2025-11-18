Si bien falta aún para la llegada del Carnaval 2026, algunos son demasiado ansiosos o previsores en este caso.

Se trata de las chicas que forman parte de la agrupación de comadres “Aquí mando yo”, que ya en diciembre comienzan a juntar la plata para su festejo.

Cecilia Castro es una de sus integrantes y en diálogo con Canal 4, detalló cómo se están preparando para la llegada del Jueves de Comadres: “Ya estamos viendo el tema de la remera, la organización y los gastos, y dónde vamos a hacer el video porque todos los años la agrupación hace un video nuevo”, comenzó detallando.

Cuánto va a costar el festejo del jueves de comadres en 2026 Según lo que contó Castro: “El año pasado gastamos en promedio unos 20 mil cada una, y para este año calculamos que, en promedio, entre comida, la remera que nos hacemos cada año y demás, serán cerca de 40 mil pesos o más. Por eso ya en diciembre comenzamos a organizarnos para tener la remera lista para el carnaval”.

En el caso de esta agrupación, todos los años lo realizan en la casa de Cecilia por lo que se ahorran bastante en cuanto al lugar: “Ahí contratamos el DJ, la comida y todo porque la idea es que siempre estemos todas”. Carnaval 2026: el festejo del Jueves de Comadres costará el doble que el año pasado Carnaval 2026: el festejo del Jueves de Comadres costará el doble que el año pasado

