martes 26 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de agosto de 2025 - 09:47
Calendario.

Cuándo es Carnaval 2026

En el marco del Travel Sale, no está de más recordar cuáles son las fechas confirmadas del carnaval 2026 en Argentina, ya que es un fin de semana extra largo.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Cuándo es Carnaval 2026

Cuándo es Carnaval 2026

El Travel Sale 2025 ya está en marcha, con ofertas que permiten planificar con anticipación y aprovechar descuentos exclusivos en pasajes, alojamiento, paquetes turísticos y más. Esta edición, que se extiende desde el lunes 25 hasta el domingo 31 de agosto, es ideal para organizar viajes en el país con financiación cómoda y beneficios especiales. Y es en este marco que resulta oportuno repasar las fechas del Carnaval 2026 para aprovechar los descuentos en pasajes.

Lee además
Comienza a despedirse el carnaval
Empieza la despedida.

Hoy se celebra el Carnaval Chico en Jujuy
Comenzó el desentierro del carnaval de flores
Carnaval 2025.

El desentierro del Carnaval de Flores se vivió a pleno en barrio El Chingo

Carnaval en Jujuy
El carnaval 2026 en Jujuy ya tiene fecha.

El carnaval 2026 en Jujuy ya tiene fecha.

¿Cuándo será el Carnaval 2026 y por qué planificarlo ahora?

El Carnaval 2026 en Argentina se celebrará en un fin de semana largo de cuatro días, desde el sábado 14 hasta el martes 17 de febrero. Los días lunes 16 (Lunes de Carnaval) y martes 17 (Martes de Carnaval) son feriados nacionales inamovibles por ley, lo que conforma una escapada ideal para descansar, viajar o disfrutar en familia.

Detalle del calendario:

  • Sábado 14 de febrero de 2026: inicio del fin de semana largo y comienzo de las celebraciones.

  • Domingo 15 de febrero: primer día oficial de Carnaval, con actividades tradicionales y culturales.

  • Lunes 16 de febrero: feriado nacional inamovible (Lunes de Carnaval).

  • Martes 17 de febrero: feriado nacional inamovible (Martes de Carnaval).

Beneficios de anticiparse con el Travel Sale

Aprovechar el Travel Sale 2025 significa acceder a:

  • Descuentos en pasajes aéreos, alojamientos y excursiones para viajar durante el Carnaval.

  • Financiación cómoda, con cuotas sin interés que permiten organizar el viaje sin recaer sobre el presupuesto.

  • Incentivos como equipaje adicional sin costo o coberturas médicas internacionales, perfectos para viajar seguros y despreocupados.

Travel Sale
Travel Sale

Travel Sale

Planificá tu Carnaval ahora y asegurá tus vacaciones

Si ya tenés en mente un viaje para el Carnaval 2026, este Travel Sale es tu mejor ventana para:

  • Encontrar precios más accesibles en alojamiento y transporte.

  • Asegurar disponibilidad en destinos turísticos muy demandados durante los feriados largos.

  • Organizar con tiempo actividades y traslados, evitando inconvenientes de última hora.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Hoy se celebra el Carnaval Chico en Jujuy

El desentierro del Carnaval de Flores se vivió a pleno en barrio El Chingo

Un festival nacional se inspiró con la temática del carnaval jujeño

Cómo es el carnaval de Oruro que desfilará por las calles de Jujuy

La jueza Julieta Makintach irá a juicio político por el escándalo del documental

Lo que se lee ahora
Martina Rauschenberger, representante de la FNE 2024.
Una por una.

Las candidatas para la Elección Nacional de la FNE 2025

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Se rompió un acueducto.
Atención.

Se rompió un acueducto y varios barrios de Jujuy están sin agua: hasta qué hora

Reparación del acueducto de agua. video
Jujuy.

Este martes volvería el agua en los barrios afectados por la rotura del acueducto

Foto: MPA.
Repudiable.

Llevó a una mujer a un descampado, abusó de ella y le robó el celular

Nació enBolivia, se crió en Jujuy y es ídolo en un equipo de Chile video
Ovacionado.

Nació en Bolivia, se crió en Jujuy y es ídolo en un equipo de Chile

Los grupos de carrozas para la FNE 2025.
Atención.

FNE 2025: los grupos para los desfiles de carrozas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel