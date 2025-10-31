Diputados: el PRO se divide en dos tras la salida de los legisladores de Patricia Bullrich

A días de las elecciones, comenzó un reacomodamiento político en el Congreso : diputados cercanos a Patricia Bullrich anunciaron su salida del PRO para sumarse a La Libertad Avanza . Ellos son Damián Arabia , Sabrina Ajmechet , Laura Rodríguez Machado , Silvana Giudici , Patricia Vázquez , María Luisa González Estevarena y Carlos Almenda .

Algunos aún pertenecen al bloque que conduce Cristian Ritondo , mientras que otros asumirán sus bancas en diciembre dentro de LLA.

La maniobra cuenta con el respaldo de Bullrich , molesta con Mauricio Macri por decisiones internas, como la expulsión de Arabia y la falta de apoyo en la campaña porteña. Voceros de su entorno señalaron que la medida responde al “contundente triunfo del domingo” y remarcaron que “la sociedad dictó quién lleva la posta del cambio”.

Arabia fue quien primero planteó la importancia de demostrar con acciones la fortaleza interna del espacio. Según fuentes cercanas, los legisladores que ahora se suman al bloque oficialista ya tenían afinidad con La Libertad Avanza , aunque esa relación no se había hecho pública antes para evitar conflictos.

Desde el entorno de Bullrich señalaron que LLA se consolidó como fuerza nacional y que los diputados leales a la ministra, con mandato vigente hasta 2027, también tienen la tarea de fortalecer la bancada en ambas cámaras.

Un referente próximo a Bullrich fue contundente: “Fue un error estratégico (del expresidente) haberlos echado del partido y ahora no puede contarlos para su negociación”. En privado, la funcionaria insiste en que “estos legisladores siguen mi liderazgo y el rumbo del proyecto nacional, no las directivas de Mauricio Macri”.

Expulsiones y tensiones internas precipitan la ruptura del PRO

El 30 de agosto pasado, Damián Arabia fue apartado del partido, donde ejercía como vicepresidente. La decisión, firmada por Mauricio Macri en su rol de presidente del PRO, también alcanzó a Pablo Walter y se justificó oficialmente por sus ausencias reiteradas a las reuniones del Consejo. Sin embargo, en los círculos internos se admitió que el verdadero motivo fue su proximidad con los libertarios.

Son cinco diputados que pasarán a integrar la bancada oficialista.

Desde el entorno de Cristian Ritondo reconocieron esta semana que varios legisladores alineados con Bullrich mantenían un fuerte malestar con Macri, y que su alejamiento del bloque —que perderá peso tras el 10 de diciembre— era previsible. “Son los que entraron o renovaron por LLA y no por PRO, inclusive muchos de ellos tienen buena relación con Cristian”, señalaron.

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, fue uno de los primeros en admitir la tensión existente entre los legisladores afines a la ministra y Mauricio Macri. “El bloque de La Libertad Avanza crece mucho y también crece porque el sector de Patricia Bullrich o se integra o arma un bloque aparte del PRO en interbloque con LLA. Vienen de echar del partido a Pablo Walter y a Damián Arabia, ellos hoy no se sienten representados con el PRO”, señaló.

Y agregó: “Ahora se va a sincerar esa situación. Obviamente, siempre con el respeto y la valoración de un trabajo en acuerdos con el PRO. Pero hoy no es el mismo escenario”.

Algunos integran hasta hoy la bancada amarilla que preside Cristian Ritondo, y otros fueron electos el domingo y asumirán el 10 de diciembre en LLA.

Herida abierta

Además de este conflicto, otro motivo de disgusto fue la estrategia en la campaña porteña. La Ministra de Seguridad, considerada una de las principales vencedoras del reciente domingo electoral, se siente resentida tanto con Mauricio Macri como con el jefe de Gobierno, Jorge Macri. Cree que los primos “jugaron para atrás” y, en conversaciones privadas, describió como una verdadera “maldad” del expresidente el hecho de difundir un tuit apoyando únicamente al candidato del PRO, Fernando De Andreis.

“Mauricio utilizó la figura del bloque del Pro, los 35, para negociar los suyos en la provincia de Buenos Aires o en la Capital Federal. Es decir, nada para el interior. Y ahora sale y dice que ‘el PRO va a tener candidato propio en el 27′. Entonces, evidentemente está en una lógica de que es todo mío, y a mí sólo me importo yo. Entonces, nosotros, como nos expulsó, nos vamos a ir. Eso es lo que va a ocurrir”, explicó un dirigente cercano a Bullrich.

La fractura del PRO en Diputados ocurre en un escenario político donde el expresidente volvió a dialogar con Javier Milei, aunque antes del encuentro del viernes había señalado que la administración libertaria “hace falta más músculo en la gestión y el diálogo” y recalcó la importancia de implementar “una agenda más agresiva de achicamiento del gasto público, de baja de impuestos, de relación con el mundo, de desregulación y de privatización”.

Mauricio Macri y Patricia Bullrich, en otro tiempo, cuando la ministra de Seguridad fue candidata presidencial del PRO.

Además, adelantó que el PRO contará con un candidato presidencial en 2027. “El PRO está más vivo que nunca y tiene cuatrocientos dirigentes que nadie tiene. Lo que no tiene todavía es un candidato conocido para disputar, que lo tendrá en el 27, pero hoy la prioridad es apoyar ideas y las ideas que impulsa el señor Milei, que son las correctas”, sostuvo Macri.

En esa misma línea, el expresidente afirmó que Milei “tiene una segunda oportunidad”. “Yo lo vi entendiendo mucho más de lo que muchos creen, pero quiero ver si logra superar los condicionamientos que tiene”, indicó, y rememoró el tono de los encuentros anteriores con el líder libertario en la quinta de Olivos: “Yo fui muy crítico con él en esa reunión, diciendo ‘dos años con un mandato amplísimo y no cerramos ninguna de las empresas que inventó el populismo, que es plata tirada’; son más de cuarenta empresas que gastan recursos todos los años”.