Perdió la vista, fue trasplantado y volvió a competir: la historia de Fernando, el deportista que renació en Jujuy

Nacido en San Lorenzo, Santa Fe, Fernando llegó a Jujuy casi por casualidad. “En 2021 conocí a mi señora en Villa La Angostura. Yo estaba viajando en bici, viviendo en la ruta, y terminé quedándome en Jujuy. Acá formé mi familia, mis amigos y, lo más importante, recuperé la vista”, contó en diálogo con Canal 4.
La enfermedad que afectó su visión lo había acompañado desde chico. “Desde pequeño tuve complicaciones que me trajeron problemas en el estudio y en los trabajos. Perdí oportunidades laborales y también un sueño: quería entrar al Liceo Militar, pero no pude por la visión. Cuando dejé el deporte, sentí que perdía una parte enorme de mi vida”, recordó.
En medio de los trámites para el trasplante, la pandemia frenó los procesos médicos. Fernando decidió entonces salir a la ruta. “Suspendí todo y me fui a vivir un tiempo viajando. Traté de ver lo más que podía antes de perder la visión por completo”, expresó.
El trasplante que le cambió la vida
En diciembre de 2023, finalmente fue trasplantado de córneas. La operación marcó un antes y un después. “El ojo izquierdo recuperó visión gracias a Dios. Hoy estamos en el prequirúrgico del ojo derecho, que es el ojo sostén. Todo lo que viene ahora lo dictan los médicos, yo sigo cada indicación”, explicó.
En ese camino, Fernando destacó el rol del sistema de donación de órganos en Jujuy. “Quiero agradecer a la gente del CUCAI Jujuy. Desde Jorge y todo el equipo, personas que uno no conoce, se movieron a la par de mi señora. Hasta los sábados me llamaban. Uno recién se da cuenta de la importancia de la donación cuando entra en esta instancia”, afirmó.
El regreso al deporte y los nuevos objetivos
Luego de la operación, el 2024 fue un año de recuperación. “Fue un año de estudio y rehabilitación hasta que el médico me dio el ok. En 2025 volví de a poco. Arranqué mi temporada en Salta e hice 15 carreras a lo largo del año, algunas en mi categoría de baja visión o trasplantados, y otras en la general”, contó.
Hoy, Fernando ya piensa en nuevos desafíos: “Arrancamos el año con fechas del triatlón del NOA y ahora se viene la maratón de calle en Rosario. Quiero apuntar a ultramaratones y volver de lleno al triatlón. Necesito una bici y estamos viendo cómo recaudar fondos para poder comprarla”.
Un mensaje para quienes atraviesan momentos difíciles
Desde su experiencia, dejó un mensaje claro para quienes sienten que ya no pueden más: “No bajen los brazos. Esto es como nos gritaba el entrenador: ‘una vuelta más’. Siempre hay una vuelta más para dar. En competencia corro al lado de personas con prótesis, con distintas dificultades, y siguen adelante. No hay que perder la esperanza”.
La historia de Fernando es la de un deportista que tuvo que frenar, atravesó la oscuridad literal de perder la vista y volvió a ponerse en movimiento. Hoy corre, compite y sueña otra vez. Un ejemplo de resiliencia que demuestra que, incluso después de las peores caídas, siempre se puede volver a empezar.