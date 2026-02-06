viernes 06 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de febrero de 2026 - 16:38
Superación.

Perdió la vista, fue trasplantado y volvió a competir: la historia de Fernando, el deportista que renació en Jujuy

Fernando Grioni fue trasplantado de córneas en 2023, recuperó la visión y en 2025 volvió a competir: una historia de resiliencia y segundas oportunidades.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Fernando Grioni.

Fernando Grioni.

Fernando Grioni.

Fernando Grioni.

Fernando Grioni.

Fernando Grioni.

Lee además
amor, maternidad y un salto al vacio: la historia de una emprendedora que eligio jujuy
Historias

Amor, maternidad y un salto al vacío: la historia de una emprendedora que eligió Jujuy
La jujeña Mora Escudero quedó en Talleres de Córdoba. 
Orgullo.

"Hasta jugar en Primera no paro": la historia de la futbolista jujeña Mora Escudero

Nacido en San Lorenzo, Santa Fe, Fernando llegó a Jujuy casi por casualidad. “En 2021 conocí a mi señora en Villa La Angostura. Yo estaba viajando en bici, viviendo en la ruta, y terminé quedándome en Jujuy. Acá formé mi familia, mis amigos y, lo más importante, recuperé la vista”, contó en diálogo con Canal 4.

Fernando Grioni.
Fernando Grioni.

Fernando Grioni.

La enfermedad que afectó su visión lo había acompañado desde chico. “Desde pequeño tuve complicaciones que me trajeron problemas en el estudio y en los trabajos. Perdí oportunidades laborales y también un sueño: quería entrar al Liceo Militar, pero no pude por la visión. Cuando dejé el deporte, sentí que perdía una parte enorme de mi vida”, recordó.

En medio de los trámites para el trasplante, la pandemia frenó los procesos médicos. Fernando decidió entonces salir a la ruta. “Suspendí todo y me fui a vivir un tiempo viajando. Traté de ver lo más que podía antes de perder la visión por completo”, expresó.

El trasplante que le cambió la vida

En diciembre de 2023, finalmente fue trasplantado de córneas. La operación marcó un antes y un después. “El ojo izquierdo recuperó visión gracias a Dios. Hoy estamos en el prequirúrgico del ojo derecho, que es el ojo sostén. Todo lo que viene ahora lo dictan los médicos, yo sigo cada indicación”, explicó.

En ese camino, Fernando destacó el rol del sistema de donación de órganos en Jujuy. “Quiero agradecer a la gente del CUCAI Jujuy. Desde Jorge y todo el equipo, personas que uno no conoce, se movieron a la par de mi señora. Hasta los sábados me llamaban. Uno recién se da cuenta de la importancia de la donación cuando entra en esta instancia”, afirmó.

Fernando Grioni.
Fernando Grioni.

Fernando Grioni.

El regreso al deporte y los nuevos objetivos

Luego de la operación, el 2024 fue un año de recuperación. “Fue un año de estudio y rehabilitación hasta que el médico me dio el ok. En 2025 volví de a poco. Arranqué mi temporada en Salta e hice 15 carreras a lo largo del año, algunas en mi categoría de baja visión o trasplantados, y otras en la general”, contó.

Hoy, Fernando ya piensa en nuevos desafíos: “Arrancamos el año con fechas del triatlón del NOA y ahora se viene la maratón de calle en Rosario. Quiero apuntar a ultramaratones y volver de lleno al triatlón. Necesito una bici y estamos viendo cómo recaudar fondos para poder comprarla”.

Un mensaje para quienes atraviesan momentos difíciles

Desde su experiencia, dejó un mensaje claro para quienes sienten que ya no pueden más: “No bajen los brazos. Esto es como nos gritaba el entrenador: ‘una vuelta más’. Siempre hay una vuelta más para dar. En competencia corro al lado de personas con prótesis, con distintas dificultades, y siguen adelante. No hay que perder la esperanza”.

La historia de Fernando es la de un deportista que tuvo que frenar, atravesó la oscuridad literal de perder la vista y volvió a ponerse en movimiento. Hoy corre, compite y sueña otra vez. Un ejemplo de resiliencia que demuestra que, incluso después de las peores caídas, siempre se puede volver a empezar.

Embed - FERNANDO HISTORIA DE VIDA TJ

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Amor, maternidad y un salto al vacío: la historia de una emprendedora que eligió Jujuy

"Hasta jugar en Primera no paro": la historia de la futbolista jujeña Mora Escudero

Eligió el baile como estilo de vida, es profesor y triunfa en Jujuy: la historia del "Negro Manuel"

La historia de David, la primera persona con síndrome de Down jubilada en Jujuy

Buscan a Florencia Daiana Osores, desaparecida hace 4 días en Jujuy

Lo que se lee ahora
Incendio en una finca de Monterrico.
Siniestro.

Una estufa provocó un incendio en una finca de Monterrico: las imágenes

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

El Galpón, Salta. video
Temporal.

Cortaron una de las rutas más transitadas por los jujeños y salteños 

Pareja detenida por circular con droga en El Carmen. video
Seguridad.

El Carmen: llevaba casi 20 kilos de cocaína y los detuvieron

Temporal en El Galpón. video
Terrible.

Temporal histórico en el sur de Salta: El Galpón y Metán bajo el agua

Accidente de tránsito: Volcaron en un auto sobre avenida Savio, están hospitalizados
Policiales.

Avenida Savio: volcaron en un auto y tuvieron que ser rescatados por los bomberos

Talco, papel picado y espuma: los precios del kit carnavalero en Jujuy video
Carnaval.

Talco, papel picado y espuma: los precios del kit carnavalero en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel