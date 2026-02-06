Perdió la vista, fue trasplantado y volvió a competir: la historia de Fernando, el deportista que renació en Jujuy

Desde los 7 años Fernando Grioni se formó en el ciclismo de ruta y pista , más tarde se volcó al triatlón y encontró en la actividad física no solo una pasión, sino un modo de vida. Sin embargo, un problema hereditario en la visión lo obligó a frenar su carrera deportiva justo cuando atravesaba uno de los momentos más duros de su vida.

Nacido en San Lorenzo, Santa Fe, Fernando llegó a Jujuy casi por casualidad. “En 2021 conocí a mi señora en Villa La Angostura. Yo estaba viajando en bici, viviendo en la ruta, y terminé quedándome en Jujuy. Acá formé mi familia, mis amigos y, lo más importante, recuperé la vista”, contó en diálogo con Canal 4.

A fines de 2021, Fernando corrió su última carrera. Ya sabía que algo no estaba bien. “Me habían diagnosticado la pérdida del ojo izquierdo y dejé de correr por indicación médica. Fue muy duro porque el deporte era mi forma de vida. Siempre fue de la mano con todo: con el trabajo, con mis proyectos, con mi identidad”, relató.

Fernando Grioni. Fernando Grioni.

La enfermedad que afectó su visión lo había acompañado desde chico. “Desde pequeño tuve complicaciones que me trajeron problemas en el estudio y en los trabajos. Perdí oportunidades laborales y también un sueño: quería entrar al Liceo Militar, pero no pude por la visión. Cuando dejé el deporte, sentí que perdía una parte enorme de mi vida”, recordó.

En medio de los trámites para el trasplante, la pandemia frenó los procesos médicos. Fernando decidió entonces salir a la ruta. “Suspendí todo y me fui a vivir un tiempo viajando. Traté de ver lo más que podía antes de perder la visión por completo”, expresó.

El trasplante que le cambió la vida

En diciembre de 2023, finalmente fue trasplantado de córneas. La operación marcó un antes y un después. “El ojo izquierdo recuperó visión gracias a Dios. Hoy estamos en el prequirúrgico del ojo derecho, que es el ojo sostén. Todo lo que viene ahora lo dictan los médicos, yo sigo cada indicación”, explicó.

En ese camino, Fernando destacó el rol del sistema de donación de órganos en Jujuy. “Quiero agradecer a la gente del CUCAI Jujuy. Desde Jorge y todo el equipo, personas que uno no conoce, se movieron a la par de mi señora. Hasta los sábados me llamaban. Uno recién se da cuenta de la importancia de la donación cuando entra en esta instancia”, afirmó.

Fernando Grioni. Fernando Grioni.

El regreso al deporte y los nuevos objetivos

Luego de la operación, el 2024 fue un año de recuperación. “Fue un año de estudio y rehabilitación hasta que el médico me dio el ok. En 2025 volví de a poco. Arranqué mi temporada en Salta e hice 15 carreras a lo largo del año, algunas en mi categoría de baja visión o trasplantados, y otras en la general”, contó.

Hoy, Fernando ya piensa en nuevos desafíos: “Arrancamos el año con fechas del triatlón del NOA y ahora se viene la maratón de calle en Rosario. Quiero apuntar a ultramaratones y volver de lleno al triatlón. Necesito una bici y estamos viendo cómo recaudar fondos para poder comprarla”.

Un mensaje para quienes atraviesan momentos difíciles

Desde su experiencia, dejó un mensaje claro para quienes sienten que ya no pueden más: “No bajen los brazos. Esto es como nos gritaba el entrenador: ‘una vuelta más’. Siempre hay una vuelta más para dar. En competencia corro al lado de personas con prótesis, con distintas dificultades, y siguen adelante. No hay que perder la esperanza”.

La historia de Fernando es la de un deportista que tuvo que frenar, atravesó la oscuridad literal de perder la vista y volvió a ponerse en movimiento. Hoy corre, compite y sueña otra vez. Un ejemplo de resiliencia que demuestra que, incluso después de las peores caídas, siempre se puede volver a empezar.