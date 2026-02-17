Martes de Chaya en Jujuy: los jujeños disfrutan del cierre del Carnaval grande

Talco desde $500, papel picado hasta $2.000 y serpentina desde 3 por $1.000. También subió el Rey Momo: fardo $21.000.

La ciudad se prepara para vivir a pleno el Martes de Chaya , y como cada año la zona de la Vieja Terminal se transformó en el epicentro de las compras de último momento. Desde temprano, vecinos recorren puestos y comercios para conseguir lo esencial y salir a compartir una jornada marcada por el juego, el agradecimiento y el encuentro.

Entre bolsas de talco, paquetes de papel picado y rollos de serpentina, la zona concentra gran parte del movimiento previo a la Chaya. La escena se repite: familias y grupos de amigos comparan precios, eligen tamaños y se llevan “lo justo” para chayar sin quedarse cortos.

Los valores varían según cantidad, tamaño y calidad, pero estos son los precios más buscados en la previa del Martes de Chaya:

Con estos elementos, la mayoría arma su “kit chayero” para sumarse a los festejos, ya sea en casa, en el barrio o con comparsas, manteniendo la tradición de compartir y agradecer en comunidad.

Una tradición que se vive en la calle y en familia

La Chaya puede tener distintas formas según el lugar y el grupo: algunos priorizan talco y serpentina para el juego, otros suman papel picado para darle color al festejo, y no falta quien elige la espuma como infaltable del ritual carnavalero.

En Jujuy, el Martes de Chaya es una de las jornadas más esperadas del Carnaval porque reúne a vecinos y familias en una celebración popular que refuerza la identidad cultural. Hoy, chayar es también sostener una tradición que se transmite de generación en generación y que convierte la ciudad en una gran fiesta.

