Advierten en Jujuy sobre los riesgos de tirar basura electrónica en la basura común

La basura electrónica representa un problema ambiental cada vez más importante y no debe desecharse junto a los residuos comunes. Así lo explicó Laura Sánchez, referente de una ONG vinculada al reciclaje, en diálogo con Canal 4.

Durante la entrevista, Sánchez advirtió que los aparatos electrónicos fuera de uso requieren un tratamiento especial, ya que contienen componentes peligrosos para las personas y el ambiente.

“El tema de los electrónicos es un problema en el mundo, en el país y obviamente en la provincia”, señaló. Además, remarcó que “no se sabe muy bien qué hacer con los electrónicos” y que se trata de “residuos altamente peligrosos”.

La especialista explicó que tirar un celular, una batería hinchada, cargadores, pilas o electrodomésticos junto a la basura domiciliaria puede ser riesgoso por el destino final que tienen esos elementos.

“Realmente es sumamente peligroso. Peligroso para vos, que sos el que lo tira, y peligroso para dónde va a parar esa basura”, sostuvo Sánchez.

image Basura electrónica (imagen ilustrativa).

En ese sentido, planteó que muchas veces estos residuos terminan acumulados sin un tratamiento adecuado. “Ese celular que se hinchó la batería y que se tiró es un residuo peligroso”, advirtió.

Piden mayor conciencia y reciclaje especializado

Sánchez indicó que en Jujuy se realizan algunas acciones puntuales, como reciclatones de basura electrónica, pero remarcó que no alcanzan para resolver el problema de fondo.

“Una vez al año más o menos se hace un reciclatón de basura electrónica y viene una empresa de otra provincia y se lo lleva”, explicó. También mencionó el trabajo de Fundación Basura Cero, a la que señaló como una de las pocas organizaciones que se ocupa del reciclaje, desarmado y destino final de estos residuos.

La referente ambiental insistió en que el problema principal es qué se hace finalmente con esos materiales. “El problema es el destino final que se le da a estos residuos peligrosos”, afirmó.

Celulares, cargadores y pilas: qué hacer

Entre los elementos más comunes aparecen cargadores, pilas, baterías, celulares, televisores, lavarropas y electrodomésticos en desuso. Sánchez remarcó que todos requieren un tratamiento adecuado y no deben terminar en vertederos o basurales.

“Lamentablemente todo es residuo peligroso y no se le da un destino final”, expresó, al remarcar la necesidad de fortalecer políticas de reciclaje y generar más información para la comunidad.