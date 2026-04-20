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20 de abril de 2026 - 17:44
Frontera.

Chalanas, comercio y residuos: en Bermejo usaron basura para hacer una rotonda

Una foto desde el sector Chalanas expone montañas de residuos en plena rotonda de Bermejo, el corazón comercial de la frontera con Argentina.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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El sector Chalanas es el punto neurálgico del cruce entre Bermejo y Aguas Blancas. Por allí pasan a diario miles de personas que llegan desde el lado argentino para abastecerse de indumentaria, tecnología, neumáticos y productos varios. El flujo no para: en días normales el movimiento es constante, y en fechas pico puede escalar considerablemente. Es, en pocas palabras, el corazón comercial de Bermejo. Y es justamente ahí donde aparece el problema.

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Chalanas, comercio y residuos: la imagen que molesta en el coraz&oacute;n de Bermejo

Chalanas, comercio y residuos: la imagen que molesta en el corazón de Bermejo

La otra cara del turismo de compras

El volumen de personas que transita el sector trae consigo una consecuencia directa: residuos. Embalajes descartados, bolsas, cajas y envoltorios se acumulan en los espacios públicos como resultado del reembalaje que hacen los compradores antes de cruzar de regreso a Argentina.

Un problema sin frontera

Desde el lado argentino, el intendente de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, ya había advertido sobre una situación similar: "Todos los días que se va la gente deja un basural. El descarte de caja, embalaje y plástico lo tiran en medio de la plaza nuestra". La foto desde Bermejo confirma que el fenómeno no reconoce banderas: es un problema compartido por ambas comunidades fronterizas.

El turismo de compras dinamiza la economía de toda la zona, pero también deja una factura ambiental que, por ahora, ninguno de los dos lados termina de saldar.

Embed - El negocio es boliviano, la basura es argentina: un problema diario en Aguas Blancas

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