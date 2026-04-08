miércoles 08 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de abril de 2026 - 12:14
Jujuy.

¡Lleno de basura! Así quedó el camino a Punta Corral tras la peregrinación

Botellas y plásticos quedaron dispersos en todo el trayecto hacia Punta Corral. Las fotos que indignan a todos.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Basura en el camino a Punta Corral.

Basura en el camino a Punta Corral.

A siete días de la multitudinaria peregrinación a Punta Corral, un grupo de corredores ascendió por el camino de Tunalito y se encontró con una escena marcada por la presencia de residuos. Durante el recorrido, detectaron botellas, plásticos y otros desechos que quedaron en distintos tramos del sendero.

Lee además
Fieles aguardan la llegada de la Virgen de Punta Corral en Tumbaya  video
Sociedad.

La fe que emociona: qué pasa con los jujeños en las peregrinaciones religiosas
Una fe que emociona: la reflexión del obispo Fernández sobre Punta Corral video
Religión.

Punta Corral: "Una fe que emociona", la reflexión del obispo César Fernández

El grupo realizó la subida como parte de una actividad deportiva y advirtió la acumulación de basura en sectores visibles del trayecto. La situación se repite en varios puntos, con restos que permanecen sobre la superficie y también entre la vegetación.

El camino, uno de los accesos más utilizados hacia el santuario, refleja el impacto que deja el paso masivo de personas en pocos días.

Basura (1)

Basura a lo largo del recorrido

Durante la subida, los corredores observaron distintos focos de basura. Predominan botellas de plástico y envoltorios livianos, materiales que suelen quedar tras actividades al aire libre.

La presencia de residuos no se concentra en un solo punto. Aparece distribuida a lo largo del camino, lo que dificulta su recolección total en un solo operativo.

En algunos sectores, los desechos quedan dispersos en zonas abiertas, mientras que en otros se acumulan cerca de la vegetación o a la vera del sendero.

El entorno presenta condiciones climáticas que influyen de manera directa en la dispersión de la basura. El viento constante arrastra los residuos y los traslada a diferentes puntos del recorrido.

Ante este escenario, se sostiene la recomendación habitual para quienes ascienden: llevar bolsas para trasladar sus residuos y retirarlos del lugar al finalizar el recorrido.

Basura (2)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La fe que emociona: qué pasa con los jujeños en las peregrinaciones religiosas

Punta Corral: "Una fe que emociona", la reflexión del obispo César Fernández

Devoción en Tumbaya: la bendición de ramos convoca a los fieles ante la llegada de la Virgen de Punta Corral

Más de 6.500 asistencias médicas en la peregrinación a Punta Corral

A qué hora llega la Virgen de Punta Corral a Tumbaya

Lo que se lee ahora
Accidente en cuesta de Bárcena (imagen ilustrativa).
Policiales.

Un camión cayó al vacío en Bárcena: tres personas heridas

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Mercedes Kvedaras era docente universitaria y fue asesinada en un country de Salta. 
Policiales.

Revelan el último pedido de Mercedes Kvedaras antes de ser asesinada en Salta

Accidente en cuesta de Bárcena (imagen ilustrativa).
Policiales.

Un camión cayó al vacío en Bárcena: tres personas heridas

Cómo llegar a La Puerta, Catamarca. video
País.

Catamarca y un pueblo que sorprende por sus cerros y valles y puede recorrerse todo el año

Caso de trata de personas en Tucumán.
Policiales.

Rescataron en Tucumán a una menor víctima de trata que viajaba en un colectivo desde Jujuy

Inician las pre inscripciones para las carreras de Cadete y Gendarme: desde cuándo
País.

Inician las inscripciones en Gendarmería Nacional: desde cuándo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel