¡Lleno de basura! Así quedó el camino a Punta Corral tras la peregrinación

A siete días de la multitudinaria peregrinación a Punta Corral , un grupo de corredores ascendió por el camino de Tunalito y se encontró con una escena marcada por la presencia de residuos. Durante el recorrido, detectaron botellas, plásticos y otros desechos que quedaron en distintos tramos del sendero.

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El grupo realizó la subida como parte de una actividad deportiva y advirtió la acumulación de basura en sectores visibles del trayecto. La situación se repite en varios puntos, con restos que permanecen sobre la superficie y también entre la vegetación.

El camino, uno de los accesos más utilizados hacia el santuario, refleja el impacto que deja el paso masivo de personas en pocos días.

Basura (1)

Basura a lo largo del recorrido

Durante la subida, los corredores observaron distintos focos de basura. Predominan botellas de plástico y envoltorios livianos, materiales que suelen quedar tras actividades al aire libre.

La presencia de residuos no se concentra en un solo punto. Aparece distribuida a lo largo del camino, lo que dificulta su recolección total en un solo operativo.

En algunos sectores, los desechos quedan dispersos en zonas abiertas, mientras que en otros se acumulan cerca de la vegetación o a la vera del sendero.

El entorno presenta condiciones climáticas que influyen de manera directa en la dispersión de la basura. El viento constante arrastra los residuos y los traslada a diferentes puntos del recorrido.

Ante este escenario, se sostiene la recomendación habitual para quienes ascienden: llevar bolsas para trasladar sus residuos y retirarlos del lugar al finalizar el recorrido.