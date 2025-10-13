Hamas entregó cuatro ataúdes con restos de rehenes; Israel espera la confirmación de identidades

Los trasporte de la Cruz Roja que se usan para las entregas El rehén israelí liberado Matan Angrest hace un gesto desde un helipuerto después de llegar al Centro Médico Sourasky en Tel Aviv, el lunes. Oren Alon/Reuters

Las autoridades israelíes informaron que Hamas entregó cuatro ataúdes con restos de rehenes a la Cruz Roja. El Ejército israelí (IDF) confirmó que dos féretros ya fueron recibidos por sus fuerzas dentro de Gaza y que otros dos estaban en camino por la misma vía humanitaria.

Se trata de los restos de Guy Illouz, Yossi Sharabi, Bipin Joshi y el capitán Daniel Perez. Sin embargo, Israel no ha confirmado oficialmente las identidades; como en casos anteriores, se realizará análisis de ADN y otros peritajes forenses.

Según informó el IDF, los ataúdes serán trasladados al Instituto Nacional de Medicina Forense Abu Kabir (Tel Aviv) para su identificación. En el caso de personal militar, el proceso continúa en la base de Shura. Las autoridades prevén que la verificación demore hasta 48 horas.

Hamas- guerra El rehén israelí liberado Matan Angrest hace un gesto desde un helipuerto después de llegar al Centro Médico Sourasky en Tel Aviv, el lunes. Oren Alon/Reuters Se espera la entrega de 28 cuerpos por parte de Hamas La entrega parcial tensó el clima con las familias. El Foro de Rehenes y Desaparecidos calificó la decisión de Hamas como una “violación flagrante del acuerdo” y reclamó a Israel y a los mediadores acciones inmediatas para completar la repatriación del total de cuerpos.

El plan vigente —enmarcado en el alto el fuego— contemplaba la liberación de los 20 rehenes vivos (ya cumplida) y la devolución de 28 cuerpos. Israel acusa a Hamas de incumplir la parte referida a los fallecidos al limitar la entrega inicial a cuatro. El protocolo de recepción incluye un acto solemne con un rabino militar y posterior escolta policial hasta los centros forenses. Solo después de la confirmación de identidad se notifica a las familias y se coordinan los funerales correspondientes. Times of Israel+1 Mientras continúan las pericias, el gobierno israelí reiteró su compromiso de repatriar todos los restos y brindar certezas a las familias que aún esperan. Los mediadores internacionales siguen presionando para que Hamas complete la entrega estipulada. Reuters

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.