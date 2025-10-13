lunes 13 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de octubre de 2025 - 15:25
Medio Oriente.

Hamas entregó cuatro ataúdes con restos de rehenes; Israel espera la confirmación de identidades

Hamas entregó 4 ataúdes a la Cruz Roja. Las familias exigen cumplir el acuerdo y el Foro de Rehenes habla de “violación flagrante” del pacto.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Los trasporte de la Cruz Roja que se usan para las entregas

Los trasporte de la Cruz Roja que se usan para las entregas

El rehén israelí liberado Matan Angrest hace un gesto desde un helipuerto después de llegar al Centro Médico Sourasky en Tel Aviv, el lunes.&nbsp;Oren Alon/Reuters

El rehén israelí liberado Matan Angrest hace un gesto desde un helipuerto después de llegar al Centro Médico Sourasky en Tel Aviv, el lunes. Oren Alon/Reuters

Las autoridades israelíes informaron que Hamas entregó cuatro ataúdes con restos de rehenes a la Cruz Roja. El Ejército israelí (IDF) confirmó que dos féretros ya fueron recibidos por sus fuerzas dentro de Gaza y que otros dos estaban en camino por la misma vía humanitaria.

Lee además
El acuerdo de cese el fuego pone fin a dos años de guerra en Gaza.
Paz.

Hamas aseguró que Estados Unidos dio garantías y que "la guerra llegó a su fin"
En Tel Aviv, miles de personas se concentraron en la Plaza de los Rehenes para respaldar el proceso y exigir el regreso de los cautivos. (Foto: REUTERS/Hollie Adams).
Guerra.

Israel confirmó que el intercambio de rehenes con Hamás comenzará esta noche: "Estamos listos para recibirlos de inmediato"

Se trata de los restos de Guy Illouz, Yossi Sharabi, Bipin Joshi y el capitán Daniel Perez. Sin embargo, Israel no ha confirmado oficialmente las identidades; como en casos anteriores, se realizará análisis de ADN y otros peritajes forenses.

Según informó el IDF, los ataúdes serán trasladados al Instituto Nacional de Medicina Forense Abu Kabir (Tel Aviv) para su identificación. En el caso de personal militar, el proceso continúa en la base de Shura. Las autoridades prevén que la verificación demore hasta 48 horas.

Hamas- guerra
El rehén israelí liberado Matan Angrest hace un gesto desde un helipuerto después de llegar al Centro Médico Sourasky en Tel Aviv, el lunes. Oren Alon/Reuters

El rehén israelí liberado Matan Angrest hace un gesto desde un helipuerto después de llegar al Centro Médico Sourasky en Tel Aviv, el lunes. Oren Alon/Reuters

Se espera la entrega de 28 cuerpos por parte de Hamas

La entrega parcial tensó el clima con las familias. El Foro de Rehenes y Desaparecidos calificó la decisión de Hamas como una “violación flagrante del acuerdo” y reclamó a Israel y a los mediadores acciones inmediatas para completar la repatriación del total de cuerpos.

El plan vigente —enmarcado en el alto el fuego— contemplaba la liberación de los 20 rehenes vivos (ya cumplida) y la devolución de 28 cuerpos. Israel acusa a Hamas de incumplir la parte referida a los fallecidos al limitar la entrega inicial a cuatro.

El protocolo de recepción incluye un acto solemne con un rabino militar y posterior escolta policial hasta los centros forenses. Solo después de la confirmación de identidad se notifica a las familias y se coordinan los funerales correspondientes. Times of Israel+1

Mientras continúan las pericias, el gobierno israelí reiteró su compromiso de repatriar todos los restos y brindar certezas a las familias que aún esperan. Los mediadores internacionales siguen presionando para que Hamas complete la entrega estipulada. Reuters

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Hamas aseguró que Estados Unidos dio garantías y que "la guerra llegó a su fin"

Israel confirmó que el intercambio de rehenes con Hamás comenzará esta noche: "Estamos listos para recibirlos de inmediato"

Hamas liberó a los 20 rehenes vivos tras más de dos años de cautiverio

Quiénes son los rehenes argentinos liberados por hamas

Israel y Hamas negocian un acuerdo de alto el fuego a dos años del inicio de la guerra en Gaza

Lo que se lee ahora
hamas libero a los 20 rehenes vivos tras mas de dos anos de cautiverio video
Israel.

Hamas liberó a los 20 rehenes vivos tras más de dos años de cautiverio

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Llegan las lluvias a Jujuy: para cuándo cómo van a seguir las temperaturas
Atención.

Clima en Jujuy: vuelve la lluvia y baja la temperatura

Este martes no habrá clases a nivel nacional por una medida de fuerza de Ctera.
Educación.

¿Cuándo empieza el paro nacional docente?

La Policía de Salta desarticuló una fiesta clandestina en Orán (El Tribuno)
Orán.

La Policía desarticuló una fiesta clandestina y sancionó a la organizadora

Gimnasia de Jujuy.
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy enfrentará a Deportivo Madryn por los cuartos de final ¿Cuándo y dónde?

Ingreso a primer año. video
Educación.

Empezaron las inscripciones para el ingreso a primer año: cómo hacerlo, link y requisitos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel