Quiénes son los rehenes argentinos liberados por hamas

Con la implementación inicial del pacto de paz entre Israel y Hamás , comenzó este lunes la liberación progresiva de los rehenes capturados hace más de dos años durante el ataque del 7 de octubre de 2023 . Entre las personas que siguen con vida se encuentran tres ciudadanos argentinos : David Cunio, Ariel Cunio y Eitán Horn .

Guerra. Israel confirmó que el intercambio de rehenes con Hamás comenzará esta noche: "Estamos listos para recibirlos de inmediato"

Asimismo, se confirmó la repatriación de los restos de Lior Rudaeff , otro argentino que fue asesinado durante la masacre que marcó el comienzo del conflicto en la Franja de Gaza .

La operación humanitaria , monitoreada en tiempo real desde Buenos Aires, Jerusalén y Tel Aviv , forma parte de una gestión diplomática impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , quien actúa como garante del entendimiento .

De los 251 rehenes capturados por el grupo extremista, 21 tenían nacionalidad argentina . Algunos fueron liberados con vida , mientras que otros perdieron la vida durante el cautiverio .

Uno de los episodios más impactantes fue el de la familia Bibas, convertida en emblema del horror del 7 de octubre. Los pequeños Ariel y Kfir Bibas, junto a su madre Shiri, fueron asesinados por Hamás, y sus restos fueron entregados en febrero de 2025.

David Cunio.

Desde Israel, Silvia Cunio, madre de David y Ariel, manifestó una mezcla de esperanza y nerviosismo ante la posible liberación de sus hijos: “Gracias a todos por los cálidos abrazos durante estos dos años; me dieron la fuerza para seguir adelante. Por fin respiro un poco. Pero solo cuando suceda podré respirar bien. Le agradezco a Trump y sigo siendo optimista hasta el último momento”.

En liberaciones anteriores ya habían recuperado la libertad Sharon Cunio junto a sus hijas mellizas, así como Iair Horn, el hermano de Eitán.