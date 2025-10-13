lunes 13 de octubre de 2025

13 de octubre de 2025 - 08:59
Política internacional.

Quiénes son los rehenes argentinos liberados por hamas

Comenzó la liberación de rehenes tras el acuerdo impulsado por Donald Trump, que incluye a tres argentinos: David Cunio, Ariel Cunio y Eitán Horn.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Quiénes son los rehenes argentinos liberados tras el acuerdo Israel–Hamás. &nbsp;

Quiénes son los rehenes argentinos liberados tras el acuerdo Israel–Hamás.

 

Con la implementación inicial del pacto de paz entre Israel y Hamás, comenzó este lunes la liberación progresiva de los rehenes capturados hace más de dos años durante el ataque del 7 de octubre de 2023. Entre las personas que siguen con vida se encuentran tres ciudadanos argentinos: David Cunio, Ariel Cunio y Eitán Horn.


El acuerdo de cese el fuego pone fin a dos años de guerra en Gaza.
Paz.

Hamas aseguró que Estados Unidos dio garantías y que "la guerra llegó a su fin"
En Tel Aviv, miles de personas se concentraron en la Plaza de los Rehenes para respaldar el proceso y exigir el regreso de los cautivos. (Foto: REUTERS/Hollie Adams).
Guerra.

Israel confirmó que el intercambio de rehenes con Hamás comenzará esta noche: "Estamos listos para recibirlos de inmediato"

Asimismo, se confirmó la repatriación de los restos de Lior Rudaeff, otro argentino que fue asesinado durante la masacre que marcó el comienzo del conflicto en la Franja de Gaza.

Cuatro ciudadanos con raíces argentinas -tres vivos y uno fallecido- figuran entre los cautivos.

La operación humanitaria, monitoreada en tiempo real desde Buenos Aires, Jerusalén y Tel Aviv, forma parte de una gestión diplomática impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien actúa como garante del entendimiento.

Quiénes son los rehenes argentinos liberados

  • David Cunio (34 años): Fue capturado por Hamás en el kibutz Nir Oz, donde se encontraba junto a su esposa Sharon y sus hijas mellizas Emma y Julie. Su familia recuperó la libertad durante el cese al fuego de noviembre de 2023.
  • Ariel Cunio (27 años): El hermano menor de David también fue secuestrado en Nir Oz. Su compañera sentimental, Arbel Yehud, fue liberada en enero de 2025.
Eitán Horn.
  • Eitán Horn (38 años): Educador y líder juvenil, fue tomado como rehén mientras visitaba a su hermano Iair Horn en Nir Oz. Iair logró salir en libertad en febrero pasado, después de casi 500 días en cautiverio.
  • Lior Rudaeff (61 años): Vivía en el kibutz Nir Yitzhak. En un principio fue reportado como desaparecido y tomado como rehén, aunque posteriormente se confirmó que había sido asesinado el 7 de octubre de 2023. Sus restos serán restituidos en el marco del acuerdo de paz.
David Cunio, Eitan Horn y Ariel Cunio, rehenes argentinos de Hamas.

Otras víctimas argentinas de Hamás

De los 251 rehenes capturados por el grupo extremista, 21 tenían nacionalidad argentina. Algunos fueron liberados con vida, mientras que otros perdieron la vida durante el cautiverio.

Uno de los episodios más impactantes fue el de la familia Bibas, convertida en emblema del horror del 7 de octubre. Los pequeños Ariel y Kfir Bibas, junto a su madre Shiri, fueron asesinados por Hamás, y sus restos fueron entregados en febrero de 2025.

David Cunio.

Desde Israel, Silvia Cunio, madre de David y Ariel, manifestó una mezcla de esperanza y nerviosismo ante la posible liberación de sus hijos: “Gracias a todos por los cálidos abrazos durante estos dos años; me dieron la fuerza para seguir adelante. Por fin respiro un poco. Pero solo cuando suceda podré respirar bien. Le agradezco a Trump y sigo siendo optimista hasta el último momento”.

En liberaciones anteriores ya habían recuperado la libertad Sharon Cunio junto a sus hijas mellizas, así como Iair Horn, el hermano de Eitán.

