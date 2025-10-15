Hamas entregó dos cuerpos más de rehenes isralíes muertos e informó que no pudo localizar al resto

Quedarían otros 19 secuestrados fallecidos en los últimos dos años de guerra.

La Cruz Roja recibió este miércoles los cuerpos de dos rehenes más en Gaza para su posterior entrega a Israel, informó el Ejército israelí. Esta entrega se produjo poco después de que el brazo armado de Hamas declarara que había entregado todos los cuerpos que logró localizar, un hecho que podría incrementar la tensión en la región.

El pasado lunes, Hamas liberó a 20 rehenes con vida, como parte del acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos, Qatar, Egipto y Turquía.

Personal israelí saluda la llegada de un vehículo que transporta el cuerpo de un rehén fallecido en Gaza. Con la entrega de este miércoles, la organización ha trasladado los restos de nueve rehenes fallecidos. Un cuerpo enviado a Israel el martes no fue identificado como perteneciente a un cautivo, por lo que se estima que quedan 19 rehenes muertos todavía en Gaza.

Hamas afirmó que ya entregó “todos los cuerpos” que pudo localizar Este miércoles, las brigadas de Al Qasam, la facción militar de Hamas, comunicaron que ya han entregado “todos los cuerpos que puede alcanzar” de los rehenes fallecidos en Gaza.

Hamas entregó otros dos cuerpos de rehenes israelíes muertos. El grupo precisó que se “requieren esfuerzos y equipos especiales” para localizar y recuperar los restos restantes. “Estamos haciendo un gran esfuerzo para cerrar este expediente”, señaló el brazo armado del movimiento islamista en un comunicado oficial. El informe subrayó que han “cumplido con lo acordado” al liberar tanto a los rehenes con vida que permanecían en la Franja como a los fallecidos que habían sido identificados y localizados.

