Operativos de castración y vacunación de mascotas en Jujuy: puntos de atención

Los operativos incluyen la castración de perros y gatos, así como la aplicación de vacunas antirrábicas y otras inmunizaciones básicas, destinadas a proteger la salud de los animales de compañía. Las actividades se desarrollan con el acompañamiento de equipos veterinarios especializados y personal municipal, que brindan asistencia y asesoramiento a los vecinos.
Entre los objetivos del programa se destaca la prevención de enfermedades zoonóticas, la reducción de la población animal en situación de calle y la mejora de la convivencia entre las mascotas y la comunidad. Los operativos se organizan de manera itinerante para facilitar el acceso de los vecinos en diferentes zonas de la ciudad.
Desde la comuna se informó que los próximos puntos y fechas de atención estarán disponibles a través de los canales oficiales, y se instó a los vecinos a acercarse con sus animales en buen estado de salud y con la documentación correspondiente.
La iniciativa forma parte de una serie de políticas municipales orientadas al cuidado integral de las mascotas y la calidad de vida de los ciudadanos, reforzando el compromiso de la gestión con la salud pública y el bienestar animal.
Cronograma de operativos de castración y vacunación de mascotas
Lunes 5
Vacunación y registro: de 15 a 18 hs
Moscu / Lagunilla del Farallón – Centro Vecinal
Barrio La Merced
Martes 6
Quirófano móvil: desde las 14 hs
Av. Corrientes 2868
Barrio San Pedrito
Miércoles 7
Quirófano móvil: desde las 14 hs
Calle 519 Nº 1337 – 192 Viviendas
30 Hectáreas
Jueves 8
Quirófano móvil: desde las 14 hs
Vacunación y registro: de 14 a 17 hs
Calle Perú – Plaza Mariano Moreno
Viernes 9
Vacunación y registro: de 9 a 12 hs
Pasaje 7 Nº 1442
Barrio General Arias
Vacunación y registro: de 15 a 18 hs
Av. Presidente Perón Nº 1250
Barrio General Arias
Desde el municipio invitan a la comunidad a acercarse con sus mascotas, respetando las recomendaciones habituales: perros con correa y gatos en jaulas o bolsos transportadores.
Estos operativos buscan promover la salud animal, la tenencia responsable y una ciudad más saludable.