lunes 05 de enero de 2026

5 de enero de 2026 - 07:04
Operativos de castración y vacunación de mascotas en Jujuy: puntos de atención

Continúa con los operativos de castración y vacunación gratuita de mascotas en distintos barrios, con el objetivo de promover la salud animal y el bienestar comunitario.

Por  Verónica Pereyra
Cronograma semanal de Zoonosis

Los operativos incluyen la castración de perros y gatos, así como la aplicación de vacunas antirrábicas y otras inmunizaciones básicas, destinadas a proteger la salud de los animales de compañía. Las actividades se desarrollan con el acompañamiento de equipos veterinarios especializados y personal municipal, que brindan asistencia y asesoramiento a los vecinos.

Operativo de castración y vacunación de mascotas

Entre los objetivos del programa se destaca la prevención de enfermedades zoonóticas, la reducción de la población animal en situación de calle y la mejora de la convivencia entre las mascotas y la comunidad. Los operativos se organizan de manera itinerante para facilitar el acceso de los vecinos en diferentes zonas de la ciudad.

Desde la comuna se informó que los próximos puntos y fechas de atención estarán disponibles a través de los canales oficiales, y se instó a los vecinos a acercarse con sus animales en buen estado de salud y con la documentación correspondiente.

Operativo de castración y vacunación de mascotas

La iniciativa forma parte de una serie de políticas municipales orientadas al cuidado integral de las mascotas y la calidad de vida de los ciudadanos, reforzando el compromiso de la gestión con la salud pública y el bienestar animal.

Cronograma de operativos de castración y vacunación de mascotas

Lunes 5

  • Vacunación y registro: de 15 a 18 hs

    Moscu / Lagunilla del Farallón – Centro Vecinal

    Barrio La Merced

Martes 6

  • Quirófano móvil: desde las 14 hs

    Av. Corrientes 2868

    Barrio San Pedrito

Miércoles 7

  • Quirófano móvil: desde las 14 hs

    Calle 519 Nº 1337 – 192 Viviendas

    30 Hectáreas

Jueves 8

  • Quirófano móvil: desde las 14 hs

  • Vacunación y registro: de 14 a 17 hs

    Calle Perú – Plaza Mariano Moreno

Viernes 9

  • Vacunación y registro: de 9 a 12 hs

    Pasaje 7 Nº 1442

    Barrio General Arias

  • Vacunación y registro: de 15 a 18 hs

    Av. Presidente Perón Nº 1250

    Barrio General Arias

Desde el municipio invitan a la comunidad a acercarse con sus mascotas, respetando las recomendaciones habituales: perros con correa y gatos en jaulas o bolsos transportadores.

Estos operativos buscan promover la salud animal, la tenencia responsable y una ciudad más saludable.

