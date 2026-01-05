Operativos de castración y vacunación de mascotas en Jujuy: puntos de atención

El municipio de San Salvador de Jujuy avanza con los operativos de castración y vacunación gratuita de mascotas , que se llevan adelante en distintos puntos de la ciudad con el fin de promover el cuidado animal, prevenir enfermedades y fortalecer la tenencia responsable.

Sociedad. Cáncer en perros y gatos: señales tempranas y la importancia de la castración

Cronograma. Sigue la campaña de castración masiva y vacunación de mascotas en San Salvador de Jujuy

Los operativos incluyen la castración de perros y gatos , así como la aplicación de vacunas antirrábicas y otras inmunizaciones básicas, destinadas a proteger la salud de los animales de compañía. Las actividades se desarrollan con el acompañamiento de equipos veterinarios especializados y personal municipal, que brindan asistencia y asesoramiento a los vecinos.

Entre los objetivos del programa se destaca la prevención de enfermedades zoonóticas, la reducción de la población animal en situación de calle y la mejora de la convivencia entre las mascotas y la comunidad. Los operativos se organizan de manera itinerante para facilitar el acceso de los vecinos en diferentes zonas de la ciudad.

Operativo de castración y vacunación de mascotas

Desde la comuna se informó que los próximos puntos y fechas de atención estarán disponibles a través de los canales oficiales, y se instó a los vecinos a acercarse con sus animales en buen estado de salud y con la documentación correspondiente.

image Operativo de castración y vacunación de mascotas

La iniciativa forma parte de una serie de políticas municipales orientadas al cuidado integral de las mascotas y la calidad de vida de los ciudadanos, reforzando el compromiso de la gestión con la salud pública y el bienestar animal.

Cronograma de operativos de castración y vacunación de mascotas

Lunes 5

Vacunación y registro: de 15 a 18 hs Moscu / Lagunilla del Farallón – Centro Vecinal Barrio La Merced

Martes 6

Quirófano móvil: desde las 14 hs Av. Corrientes 2868 Barrio San Pedrito

Miércoles 7

Quirófano móvil: desde las 14 hs Calle 519 Nº 1337 – 192 Viviendas 30 Hectáreas

Jueves 8

Quirófano móvil: desde las 14 hs

Vacunación y registro: de 14 a 17 hs Calle Perú – Plaza Mariano Moreno

Viernes 9

Vacunación y registro: de 9 a 12 hs Pasaje 7 Nº 1442 Barrio General Arias

Vacunación y registro: de 15 a 18 hs Av. Presidente Perón Nº 1250 Barrio General Arias

image

Desde el municipio invitan a la comunidad a acercarse con sus mascotas, respetando las recomendaciones habituales: perros con correa y gatos en jaulas o bolsos transportadores.

Estos operativos buscan promover la salud animal, la tenencia responsable y una ciudad más saludable.