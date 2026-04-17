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17 de abril de 2026 - 12:40
Sociedad.

Amenazas de tiroteo en escuelas: un grito de ayuda de los chicos y herramientas para que sepan cómo actuar

La licenciada Berenice Ruesjas sostuvo que ante amenazas de tiroteo en escuelas es clave dialogar, acompañar y activar protocolos de resguardo.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Amenaza de tiroteo en escuelas

Amenaza de tiroteo en escuelas

Amenaza de tiroteo en el baño de una escuela de Jujuy

Amenaza de tiroteo en el baño de una escuela de Jujuy

Frente a las amenazas de tiroteo que se conocieron en escuelas del país y también en Jujuy, la psicóloga Berenice Ruesjas (MP 330) remarcó la importancia del rol de los adultos para contener, escuchar y acompañar a niños y adolescentes.

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La especialista sostuvo que hoy resulta fundamental que madres, padres y referentes se sienten a hablar con sus hijos, sin importar la edad, para conocer qué les está pasando y también dónde buscan contención. En ese sentido, advirtió que muchas veces chicos y adolescentes no encuentran esos espacios en ámbitos cotidianos y terminan buscándolos en otros lugares.

“Hoy sí o sí tenemos que pensar que tenemos la obligación de sentarnos a hablar con nuestros hijos de todas las edades”, señaló la profesional, al analizar el impacto que generan estos episodios en la comunidad educativa y en las familias.

“Hoy sí o sí tenemos que pensar que tenemos la obligación de sentarnos a hablar con nuestros hijos de todas las edades” “Hoy sí o sí tenemos que pensar que tenemos la obligación de sentarnos a hablar con nuestros hijos de todas las edades”

Embed - Tiroteo en escuelas: advierten que los chicos buscan contención y que hace falta hablar del tema

El rol del adulto y la necesidad de hablar

Ruesjas consideró que no se puede evitar el tema por miedo o por creer que hablarlo lo agrava. Por el contrario, insistió en que hay que ponerlo sobre la mesa, conversar y marcar límites claros.

“No es un juego llevar un arma a una escuela y mucho menos matar a alguien”, expresó, al advertir sobre la gravedad de estos mensajes y desafíos que circulan entre adolescentes.

“No es un juego llevar un arma a una escuela" “No es un juego llevar un arma a una escuela"

Además, indicó que los adultos también deben prestar atención al uso de redes sociales y a las comunidades virtuales donde participan chicos y adolescentes. Explicó que no se trata solo de vigilar o prohibir, sino de construir un vínculo de confianza para que puedan contar lo que ven o lo que reciben.

“Tenemos que revisar redes sociales, tenemos que revisar. No es control de ponerme a supervisar y anular, sino también brindar ese espacio en donde mi hijo pueda venir a decirme: ‘Mirá papá, estuve viendo esto o esto que me mandaron’”, explicó.

“Tenemos que revisar redes sociales, tenemos que revisar" “Tenemos que revisar redes sociales, tenemos que revisar"

Amenaza de tiroteo
Amenaza de tiroteo en el baño de una escuela de Jujuy

Amenaza de tiroteo en el baño de una escuela de Jujuy

Qué deben hacer chicos y adolescentes ante una amenaza

La psicóloga también habló sobre cómo pueden actuar niños y adolescentes si se encuentran frente a una situación concreta de amenaza dentro de una escuela. Planteó que lo primero es buscar salir del lugar, calmarse y acudir de inmediato a un adulto referente.

Según explicó, si un alumno encuentra por ejemplo un mensaje amenazante en un baño o se siente intimidado por otros compañeros, debe alejarse de la situación y pedir ayuda. También remarcó que el celular puede ser una herramienta útil para contactar a una persona de confianza que pueda orientarlo.

“Primero contener, calmar, salir del baño y buscar un adulto, un referente”, resumió. “Primero contener, calmar, salir del baño y buscar un adulto, un referente”, resumió.

Por último, sostuvo que las escuelas también tienen que fortalecer protocolos de seguridad y de resguardo ante hechos de bullying, amenazas o situaciones de violencia, especialmente en espacios donde suelen ocurrir este tipo de episodios, como los baños. Para Ruesjas, la clave sigue siendo abrir espacios de escucha sin atosigar con preguntas, pero sí dando lugar a que chicos y adolescentes puedan contar lo que les pasa.

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