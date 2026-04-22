Cómo llega Rafaela, el rival de Gimnasia de Jujuy en la Fecha 11 de la Primera Nacional

El partido entre Gimnasia de Jujuy y Atlético Rafaela , correspondiente a la Fecha 11 de la Primera Nacional, se jugará el próximo sábado 25 de abril en el Estadio Nuevo Monumental , en un cruce que llega con expectativa luego de que ambos equipos golearan en la fecha pasada.

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Atlético Rafaela llegará al duelo ante Gimnasia de Jujuy después de una contundente victoria por 4-1 frente a Agropecuario, en condición de visitante, por la fecha 10 de la Primera Nacional. Los goles de La Crema en ese partido fueron convertidos por Obando, Moreno, Nouet y Protti.

Antes de ese triunfo, el equipo dirigido por Iván Juárez había registrado los siguientes resultados:

Fecha 10: victoria 4-1 ante Agropecuario

Fecha 9: empate 0-0 con Tristán Suárez

Fecha 8: derrota 1-2 ante Güemes de Santiago del Estero

Fecha 7: empate 1-1 con Defensores de Belgrano

Con ese presente, el conjunto santafesino se ubica en el quinto puesto de la Zona B, con 15 puntos. Gimnasia de Jujuy, por su parte, lidera la tabla con 21 unidades.

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Últimos enfrentamientos entre Gimnasia de Jujuy y Atlético Rafaela

Atlético de Rafaela logró el ascenso a la Primera Nacional en diciembre de 2025 al vencer a San Martín de Formosa en la final de la Reválida del Federal A. Tras descender el año anterior, La Crema regresó rápidamente a la segunda categoría del fútbol argentino bajo la dirección técnica de Iván Juárez.

Anteriormente, había enfrentado al Lobo en la cateogoría cinco veces. En estos cruces, los resultados fueron 3 triunfos a favor de Atlético Rafaela y 2 triunfos de Gimnasia de Jujuy.

2023: Atlético Rafaela 1-0 Gimnasia de Jujuy

2023: Atlético Rafaela 0-1 Gimnasia de Jujuy

2022: Atletico Rafaela 3-0 Gimnasia de Jujuy

2021: Atlético Rafaela 2-0 Gimnasia de Jujuy

2021: Atlético Rafaela 0-1 Gimnasia de Jujuy

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Día, horario y árbitro de Atlético Rafaela vs Gimnasia de Jujuy

El partido entre Atlético Rafaela y Gimnasia de Jujuy, correspondiente a la Fecha 11 de la Primera Nacional, se jugará el sábado 25 de abril, desde las 18, en el estadio Nuevo Monumental. El encuentro tendrá como árbitro a Javier Delbarba, quien estará acompañado por Joaquín Badano como asistente 1, Gonzalo Roldán como asistente 2 y Adrián Núñez Rodríguez como cuarto árbitro.

Delbarba ya tiene un antecedente con el Lobo. Fue el 16 de marzo de 2024, en la derrota de Gimnasia de Jujuy por 2-1 ante Tristán Suárez, también por la Primera Nacional.