Se enfrentan Platense y San Lorenzo por la fecha 16

El próximo viernes 24 de abril, a partir de las 21:30 (hora Argentina), San Lorenzo visita a Platense en el estadio Ciudad de Vicente López, por el duelo correspondiente a la fecha 16 del Apertura.
Así llegan Platense y San Lorenzo
Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 0 en su feudo durante la jornada pasada.
Últimos resultados de Platense en partidos del Apertura
Platense fue derrotado en el Único Madre de Ciudades frente a Central Córdoba (SE) por 3 a 4 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha empatado 2 y perdido 2. Le convirtieron 8 goles y tiene 4 a favor.
Últimos resultados de San Lorenzo en partidos del Apertura
El anterior partido jugado por San Lorenzo acabó en empate por 0-0 ante Vélez. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Convirtió 4 goles a sus rivales y le han encajado 6 tantos.
En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 2 veces ganó el local y 3 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 16 de agosto, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Platense se quedó con la victoria por 2 a 1.
Horario Platense y San Lorenzo, según país
- Argentina: 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas
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FUENTE: BsAs (DataFactory)
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