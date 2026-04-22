Sarmiento vs Tigre: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Apertura

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Tigre y Sarmiento se enfrentarán en el estadio Eva Perón el próximo sábado 25 de abril desde las 19:15 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 16 del Apertura.

Así llegan Sarmiento y Tigre Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Sarmiento en partidos del Apertura Sarmiento viene de caer por 1 a 2 frente a Rosario Central. Ha ganado 2 y perdido 2 partidos de las 4 últimas jornadas, con 7 goles en contra y con 6 en el arco contrario.

Últimos resultados de Tigre en partidos del Apertura Tigre igualó 1-1 ante Huracán en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna empates y derrotas: 2 y 2 respectivamente. En ellos, tuvo 2 goles a favor y le han convertido 5 en contra.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 2 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 18 de agosto, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y sellaron un empate en 0. Sebastián Zunino fue designado para controlar el partido. Horario Sarmiento y Tigre, según país Argentina: 19:15 horas

Colombia y Perú: 17:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:15 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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