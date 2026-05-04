Jujuy logró varias medallas en los Juegos Deportivos Farmacéuticos

La delegación del Colegio Farmacéutico de Jujuy participa con éxito de la XXIX edición de los Juegos Deportivos Farmacéuticos 2026 que se desarrollan en Puerto Madryn. Los jujeños lograron varios primeros lugares.

Jujuy llevó más de 25 profesionales para competir, logrando múltiples medallas en distintas disciplinas. El evento reunió a cerca de 1000 farmacéuticos de 20 provincias, en una propuesta que combina deporte, integración profesional y actividades recreativas.

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Los jujeños destacados en los Juegos Deportivos Farmacéuticos Graciela Echazú obtuvo la medalla de plata en los 60 metros categoría Senior D

La dupla Omar Cativa y Cristian Urzagasti alcanzó el tercer puesto en pádel libre

Cristian Urzagasti se consagró en tenis categoría libre

Rosana Rojas Eisenberg logró el primer puesto en natación 25 metros

Claudia Leyes obtuvo dos medallas de bronce en natación (25 y 50 metros)

Fabiana Lafuente, junto a Marcelo Dugoni de Córdoba, obtuvo la medalla de plata en tejo Jujuy logró varias medallas en los Juegos Deportivos Farmacéuticos Jujuy logró varias medallas en los Juegos Deportivos Farmacéuticos Jujuy logró varias medallas en los Juegos Deportivos Farmacéuticos Jujuy logró varias medallas en los Juegos Deportivos Farmacéuticos Los deportes de los juegos Entre las actividades se incluyeron fútbol, vóley, básquet, pádel, tenis, natación, atletismo, ciclismo, golf, tejo, ajedrez y tenis de mesa. Las competencias se desarrollaron en distintos escenarios deportivos de la ciudad, incluyendo clubes, gimnasios y espacios al aire libre. Los Juegos son organizados por la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) junto al Colegio Profesional de Farmacéuticos del Chubut. La delegación del Colegio Farmacéutico de Jujuy estuvo encabezada por su presidente, Gustavo Martínez, acompañado por la secretaria general, Norma Villena, y la secretaria de Hacienda, Claudia Martino.

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