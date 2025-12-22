lunes 22 de diciembre de 2025

22 de diciembre de 2025 - 10:52
Deportes.

Confirmaron el último ranking FIFA del 2025: qué puesto ocupa la Selección Argentina

Esta clasificación toma en cuenta resultados de eliminatorias, amistosos y demás compromisos oficiales que se disputaron en el 2025. Mirá en qué lugar quedó Argentina.

Gabriela Bernasconi
messi-julian-alvarez-julian-alvarez-seleccion-argentina
Cabe destacar que esta clasificación toma en cuenta resultados de eliminatorias, amistosos y demás compromisos oficiales, y posiciona nuevamente a la Albiceleste entre las potencias del fútbol mundial.

Seleccion Argentina

El top ten del Ranking FIFA

El ranking FIFA tiene como líder a España con 1877.18 puntos, seguida por la Scaloneta con 1873.33. Francia cierra el podio con 1870 unidades. Además, no hay cambios en el top ten que mantiene a Inglaterra (4), Brasil (5), Portugal (6), Países Bajos (7), Bélgica (8), Alemania (9) y Croacia (10) como los mejores equipos del mundo.

  1. España 1877.18
  2. Argentina 1873.33
  3. Francia 1870
  4. Inglaterra 1834.12
  5. Brasil 1760.46
  6. Portugal 1760.38
  7. Países Bajos 1756.27
  8. Bélgica 1730.71
  9. Alemania 1724.15
  10. Croacia 1716.88
España sigue al frente de la clasificación de la FIFA.

