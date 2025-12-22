Confirmaron el último ranking FIFA del 2025: qué puesto ocupa la Selección Argentina

Cabe destacar que esta clasificación toma en cuenta resultados de eliminatorias, amistosos y demás compromisos oficiales, y posiciona nuevamente a la Albiceleste entre las potencias del fútbol mundial.
El top ten del Ranking FIFA
El ranking FIFA tiene como líder a España con 1877.18 puntos, seguida por la Scaloneta con 1873.33. Francia cierra el podio con 1870 unidades. Además, no hay cambios en el top ten que mantiene a Inglaterra (4), Brasil (5), Portugal (6), Países Bajos (7), Bélgica (8), Alemania (9) y Croacia (10) como los mejores equipos del mundo.