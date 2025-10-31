Así se juega la fecha 3 del Torneo Regional Amateur en Jujuy

Este fin de semana se disputará la tercera fecha del Torneo Regional Amateur 2025/26 , donde los clubes jujeños buscarán seguir sumando puntos en una competencia que avanza con gran paridad. Los partidos se jugarán entre viernes y domingo , con actividad en Perico, San Pedro, Maimará, El Carmen y Pampa Blanca.

La Zona 1 del Torneo Regional Amateur 2025/26 tendrá acción el domingo 2 de noviembre , con dos encuentros que prometen intensidad.

En Maimará , la Unión Deportiva Maimará recibirá a Deportivo Luján desde las 17:00 , en un cruce clave para ambos conjuntos que necesitan sumar para acercarse al líder.

Más tarde, en Perico , Talleres buscará continuar con su buen momento cuando enfrente a Racing de Ojo de Agua , desde las 20:00 horas , en el estadio “Plinio Zabala”. El conjunto periqueño lidera la zona con 6 puntos y llega con la motivación de dos victorias consecutivas.

Posiciones

Talleres de Perico – 6 pts Unión Maimará – 3 pts Racing de Ojo de Agua – 1 pt Deportivo Luján – 1 pt

Zona 2

La Zona 2 también tendrá emociones fuertes. El viernes a las 17:00, Deportivo Pampa Blanca recibirá a Altos Hornos Zapla, que llega como puntero absoluto con seis unidades y buscará mantener la racha positiva fuera de casa.

El domingo, desde las 17:00 horas, Deportivo Monterrico Sur será local ante Sportivo Rivadavia de El Carmen. Los de Monterrico intentarán sumar de a tres para no perderle pisada al “Merengue” palpaleño.

Posiciones

Altos Hornos Zapla – 6 pts Monterrico Sur – 3 pts Deportivo Pampa Blanca – 1 pt Sportivo Rivadavia – 1 pt

Zona 3

En la Zona 3, el panorama está parejo con Defensores de Yuto y Atlético San Pedro compartiendo la cima con 4 puntos cada uno.

El domingo, desde las 16:45, Mitre de Calilegua recibirá a Parapetí de San Pedro, en un duelo clave por los primeros puntos para ambos equipos.

Más tarde, Atlético San Pedro será local ante Defensores de Yuto a las 20:30, en uno de los encuentros más esperados de la jornada.

Posiciones