31 de octubre de 2025 - 10:44
Fútbol.

Así se juega la fecha 3 del Torneo Regional Amateur en Jujuy

El fútbol jujeño vive un nuevo capítulo del certamen federal. Con duelos decisivos, los equipos buscan sumar puntos clave para mantenerse en carrera.

Ramiro Menacho
Torneo Regional Amateur en Jujuy.

Este fin de semana se disputará la tercera fecha del Torneo Regional Amateur 2025/26, donde los clubes jujeños buscarán seguir sumando puntos en una competencia que avanza con gran paridad. Los partidos se jugarán entre viernes y domingo, con actividad en Perico, San Pedro, Maimará, El Carmen y Pampa Blanca.

Zona 1

La Zona 1 del Torneo Regional Amateur 2025/26 tendrá acción el domingo 2 de noviembre, con dos encuentros que prometen intensidad.

En Maimará, la Unión Deportiva Maimará recibirá a Deportivo Luján desde las 17:00, en un cruce clave para ambos conjuntos que necesitan sumar para acercarse al líder.

Más tarde, en Perico, Talleres buscará continuar con su buen momento cuando enfrente a Racing de Ojo de Agua, desde las 20:00 horas, en el estadio “Plinio Zabala”. El conjunto periqueño lidera la zona con 6 puntos y llega con la motivación de dos victorias consecutivas.

Posiciones

  1. Talleres de Perico – 6 pts
  2. Unión Maimará – 3 pts
  3. Racing de Ojo de Agua – 1 pt
  4. Deportivo Luján – 1 pt

Torneo Regional Amateur (1)

Zona 2

La Zona 2 también tendrá emociones fuertes. El viernes a las 17:00, Deportivo Pampa Blanca recibirá a Altos Hornos Zapla, que llega como puntero absoluto con seis unidades y buscará mantener la racha positiva fuera de casa.

El domingo, desde las 17:00 horas, Deportivo Monterrico Sur será local ante Sportivo Rivadavia de El Carmen. Los de Monterrico intentarán sumar de a tres para no perderle pisada al “Merengue” palpaleño.

Posiciones

  1. Altos Hornos Zapla – 6 pts
  2. Monterrico Sur – 3 pts
  3. Deportivo Pampa Blanca – 1 pt
  4. Sportivo Rivadavia – 1 pt

Zona 3

En la Zona 3, el panorama está parejo con Defensores de Yuto y Atlético San Pedro compartiendo la cima con 4 puntos cada uno.

El domingo, desde las 16:45, Mitre de Calilegua recibirá a Parapetí de San Pedro, en un duelo clave por los primeros puntos para ambos equipos.

Más tarde, Atlético San Pedro será local ante Defensores de Yuto a las 20:30, en uno de los encuentros más esperados de la jornada.

Posiciones

  1. Defensores de Yuto – 4 pts
  2. Atlético San Pedro – 4 pts
  3. Mitre de Calilegua – 1 pt
  4. Parapetí de San Pedro – 1 pt

