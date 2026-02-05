jueves 05 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de febrero de 2026 - 09:28
Justicia.

La causa de Agostina Páez suma tensión en Brasil y queda al borde de la prisión preventiva

Una fundación reclama la intervención de la Cancillería. La fiscalía, por su lado, pide endurecer las medidas contra la abogada acusada de injuria racial.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El complejo escenario que enfrenta Agostina Páez en Brasil.

El complejo escenario que enfrenta Agostina Páez en Brasil.

Con el correr de las jornadas, la causa judicial de Agostina Páez, la abogada e influencer oriunda de Santiago del Estero que permanece demorada en Brasil, se vuelve cada vez más delicado. Ya transcurrieron más de 20 días desde el hecho registrado en un bar de Ipanema y el expediente tuvo un giro clave.

Lee además
Abogada argentina detenida en Brasil.
Polémica.

Habló Agostina Páez, la abogada detenida por racismo en Brasil
Gastroenteritis en Brasil (imagen ilustrativa).
Atención.

Gastroenteritis en Brasil: el mapa de las playas peligrosas en Florianópolis, Bombas, Bombinhas y Camboriú

Por un lado, una fundación reclamó su excarcelación urgente y pidió la participación de la Cancillería argentina; por el otro, el Ministerio Público Fiscal brasileño avanzó con la acusación formal y requirió que se dicte prisión preventiva.

El complejo escenario que enfrenta Agostina Páez en Brasil.

Medidas restrictivas y reclamos diplomáticos

Páez sigue radicada en Río de Janeiro bajo un estricto régimen de control: porta una tobillera electrónica, tiene el pasaporte confiscado y pesa sobre ella una orden que le impide salir del territorio brasileño, lo que bloquea cualquier intento de volver a la Argentina para afrontar el trámite judicial desde su país. Estas disposiciones se dispusieron luego de que fuera acusada por injuria racial, en relación con el episodio registrado el 16 de enero.

Mientras el expediente penal continúa su curso, la Fundación Apolo hizo público un pronunciamiento en el que exigió la excarcelación de la abogada y puso en tela de juicio el accionar de la Justicia de Brasil. La organización afirmó que tanto la imputación como las restricciones impuestas son excesivas y se apartan de los parámetros internacionales vigentes en materia de derechos humanos.

La Fiscalía de Río de Janeiro avanzó con una denuncia formal y solicitó la prisión preventiva de la abogada santiagueña acusada de injuria racial.

De acuerdo con lo expresado, los organismos intervinientes no habrían considerado medidas menos severas ni contemplado la situación particular de la acusada como mujer extranjera. En ese contexto, reclamaron una participación directa de la Cancillería argentina, ya sea mediante el respaldo consular o a través de un eventual planteo diplomático ante las autoridades del Estado brasileño.

La versión de la defensa y los cuestionamientos al proceso

Desde la entidad también subrayaron la presencia de imágenes grabadas con anterioridad a la reacción de Páez, en las que —según señalaron— un empleado del establecimiento habría tenido comportamientos obscenos hacia ella y la persona que la acompañaba. Ese accionar, afirmaron, no habría sido correctamente valorado dentro del proceso judicial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/LosAndesDiario/status/2019151474769433083&partner=&hide_thread=false

En esa línea, sostuvieron que la letrada habría sido blanco, en un primer momento, de un presunto cobro irregular y de actitudes burlonas con connotación sexual, y que la respuesta que tuvo luego fue sacada de su marco original, lo que terminó alterando la lectura de los hechos y revirtiendo los papeles entre quien sufrió la agresión y quien quedó señalada como responsable.

A la par, pusieron en cuestión la exposición pública del episodio realizada por fuerzas de seguridad de Brasil en cuentas oficiales, al entender que ese accionar alimenta procesos de estigmatización incompatibles con el principio de presunción de inocencia.

En paralelo, el Poder Judicial de Río de Janeiro continuó con las actuaciones y el Ministerio Público Fiscal impulsó el pedido de prisión preventiva contra la influencer. Desde la fiscalía consideraron que el comportamiento de Páez desbordó cualquier escenario de discusión o confusión y constituyó una conducta discriminatoria y agraviante.

Los días pasan y la situación judicial de Agostina Páez, la abogada e influencer santiagueña retenida en Brasil, se torna cada vez más compleja.

Las pruebas que respaldan el pedido de prisión preventiva

Según consignó la prensa de Brasil, el requerimiento se apoya en las declaraciones del personal del establecimiento, que cuentan con el aval de personas que presenciaron los hechos y con registros fílmicos captados por cámaras de vigilancia, los cuales ya fueron sumados al expediente judicial.

En el transcurso de las últimas horas, el Ministerio Público también desestimó la explicación aportada por la imputada, quien había afirmado que todo se trató de una “broma” entre amigas surgida luego de un cruce por presuntos cargos indebidos en la cuenta.

Embed

Desde la óptica de los investigadores, el relato ofrecido por la abogada santiagueña no resulta compatible con el material probatorio recolectado hasta ahora. Por ese motivo, el expediente sigue avanzando, a la espera de una definición sobre un posible endurecimiento de las medidas dispuestas en su contra.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Habló Agostina Páez, la abogada detenida por racismo en Brasil

Gastroenteritis en Brasil: el mapa de las playas peligrosas en Florianópolis, Bombas, Bombinhas y Camboriú

La historia de Lucas Castillo, el jujeño que apostó, se la jugó y se reinventó en Brasil

El Ballet Juventud Prolongada representará a Jujuy en un certamen en Brasil

Mujer fue hospitalizada en Jujuy por inhalar monóxido de carbono: qué dicen los especialistas

Las más leídas

Terrible vuelco de un auto en la curva de la muerte: el conductor se salvó de milagro video
Accidente.

Terrible vuelco de un auto en la "curva de la muerte": el conductor se salvó de milagro

Imagen ilustrativa.
Ahora.

Abrieron el Paso de Jama: hasta qué hora

Jueves de Compadres (Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial). video
Tiempo.

El Jueves de Compadres llega con alerta amarilla por tormentas

Juicio por femicidio: Jairo Guerrero intentó violentar a Tamara Fierro cuando ella tenía 16 años video
Justicia.

Juicio por femicidio: Jairo Guerrero intentó violentar a Tamara Fierro cuando ella tenía 16 años

Jueves de Compadres en Jujuy: cuánto cuesta hacer un asado para 10 personas video
Consumo.

Jueves de Compadres en Jujuy: cuánto cuesta hacer un asado para 10 personas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel