El ballet jujeño “Juventud Prolongada” obtuvo importantes reconocimientos en el Encuentro Latinoamericano de Danzas realizado en Florianópolis, Brasil, donde logró consagrarse campeón en la categoría +40 y representar a la provincia en uno de los escenarios culturales más destacados de la región.

Premiados. El Ballet Juventud Prolongada y un año histórico: "Orgullosos de representar a la provincia"

Cultura. El Ballet Juventud Prolongada ganó un Martín Fierro de la Danza

La delegación estuvo integrada por 45 bailarines de distintos puntos de Jujuy, quienes se destacaron frente a competidores de varios países latinoamericanos con propuestas inspiradas en las tradiciones y expresiones culturales del norte argentino.

Embed - El Ballet Juventud Prolongada se consagró campeón en Brasil y fue recibido en Casa de Gobierno

El mayor reconocimiento llegó con la obra “Bordadoras de Caspalá”, una puesta en escena basada en las tradiciones textiles y culturales de esa localidad jujeña.

La presentación obtuvo el primer premio en folklore y también fue distinguida como la mejor coreografía del certamen, gracias a una propuesta artística que combinó danza, historia y costumbres regionales.

Además, el grupo consiguió el segundo puesto con la obra “Rosas y Claveles” y recibió una mención especial vinculada al incentivo de la danza en adultos mayores.

Embed - El Ballet Juventud Prolongada se consagró campeón en Brasil

Un ballet integrado por mayores de 40 años

“Juventud Prolongada” está conformado por hombres y mujeres mayores de 40 años que encontraron en la danza un espacio de expresión artística, encuentro y actividad permanente.

El director artístico del ballet, Gustavo Aybar, explicó que la participación en Brasil surgió luego de obtener reconocimientos a nivel nacional, lo que les permitió acceder a la competencia internacional desarrollada en Canasvieiras, Florianópolis.

Según indicó, el grupo trabajó especialmente en una propuesta que reflejara la identidad cultural de Jujuy y las tradiciones vinculadas a Caspalá, desde el teñido de hilos hasta las labores artesanales típicas de la región.

La cultura jujeña en escenarios internacionales

El paso del ballet por Brasil fue celebrado por autoridades provinciales y referentes culturales, quienes destacaron el valor de llevar las expresiones artísticas jujeñas al plano internacional.

Más allá de los premios, la participación del grupo también dejó un mensaje relacionado con la inclusión y la continuidad de la actividad artística en adultos mayores, demostrando que la danza puede convertirse en un espacio de desarrollo personal y colectivo sin importar la edad.

Con esta consagración, “Juventud Prolongada” sumó un nuevo reconocimiento a su trayectoria y consolidó su presencia como uno de los ballets representativos de la cultura jujeña dentro y fuera del país.

Los logros obtenidos son:

1° PREMIO: por la presentación de “Bordadoras de Caspalá”, una obra que rescata la labor artesanal y cultural de la región.

2° PREMIO: por la presentación de “Rosas y Claveles”.

PREMIO A LA MEJOR COREOGRAFÍA: un reconocimiento a la visión artística y técnica del cuerpo de baile.

MENCIÓN ESPECIAL DESTACADA: bajo la consigna de “Incentivo a la Danza”, valorando el compromiso de los adultos mayores con el arte.