jueves 07 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de mayo de 2026 - 11:35
Jujuy.

El Ballet Juventud Prolongada se consagró campeón en Brasil

El ballet Juventud Prolongada ganó el primer puesto en Brasil con “Bordadoras de Caspalá” y llevó la cultura jujeña al escenario internacional.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Ballet Juventud Prolongada&nbsp;

Ballet Juventud Prolongada 

El ballet jujeño “Juventud Prolongada” obtuvo importantes reconocimientos en el Encuentro Latinoamericano de Danzas realizado en Florianópolis, Brasil, donde logró consagrarse campeón en la categoría +40 y representar a la provincia en uno de los escenarios culturales más destacados de la región.

Lee además
Ballet Juventud Prolongada 
Cultura.

El Ballet Juventud Prolongada ganó un Martín Fierro de la Danza
ElBallet Juventud Prolongada y un año histórico
Premiados.

El Ballet Juventud Prolongada y un año histórico: "Orgullosos de representar a la provincia"

La delegación estuvo integrada por 45 bailarines de distintos puntos de Jujuy, quienes se destacaron frente a competidores de varios países latinoamericanos con propuestas inspiradas en las tradiciones y expresiones culturales del norte argentino.

Embed - El Ballet Juventud Prolongada se consagró campeón en Brasil y fue recibido en Casa de Gobierno

Una coreografía inspirada en Caspalá

El mayor reconocimiento llegó con la obra “Bordadoras de Caspalá”, una puesta en escena basada en las tradiciones textiles y culturales de esa localidad jujeña.

La presentación obtuvo el primer premio en folklore y también fue distinguida como la mejor coreografía del certamen, gracias a una propuesta artística que combinó danza, historia y costumbres regionales.

Además, el grupo consiguió el segundo puesto con la obra “Rosas y Claveles” y recibió una mención especial vinculada al incentivo de la danza en adultos mayores.

Embed - El Ballet Juventud Prolongada se consagró campeón en Brasil

Un ballet integrado por mayores de 40 años

“Juventud Prolongada” está conformado por hombres y mujeres mayores de 40 años que encontraron en la danza un espacio de expresión artística, encuentro y actividad permanente.

El director artístico del ballet, Gustavo Aybar, explicó que la participación en Brasil surgió luego de obtener reconocimientos a nivel nacional, lo que les permitió acceder a la competencia internacional desarrollada en Canasvieiras, Florianópolis.

Según indicó, el grupo trabajó especialmente en una propuesta que reflejara la identidad cultural de Jujuy y las tradiciones vinculadas a Caspalá, desde el teñido de hilos hasta las labores artesanales típicas de la región.

La cultura jujeña en escenarios internacionales

El paso del ballet por Brasil fue celebrado por autoridades provinciales y referentes culturales, quienes destacaron el valor de llevar las expresiones artísticas jujeñas al plano internacional.

Más allá de los premios, la participación del grupo también dejó un mensaje relacionado con la inclusión y la continuidad de la actividad artística en adultos mayores, demostrando que la danza puede convertirse en un espacio de desarrollo personal y colectivo sin importar la edad.

Con esta consagración, “Juventud Prolongada” sumó un nuevo reconocimiento a su trayectoria y consolidó su presencia como uno de los ballets representativos de la cultura jujeña dentro y fuera del país.

Los logros obtenidos son:

1° PREMIO: por la presentación de “Bordadoras de Caspalá”, una obra que rescata la labor artesanal y cultural de la región.

2° PREMIO: por la presentación de “Rosas y Claveles”.

PREMIO A LA MEJOR COREOGRAFÍA: un reconocimiento a la visión artística y técnica del cuerpo de baile.

MENCIÓN ESPECIAL DESTACADA: bajo la consigna de “Incentivo a la Danza”, valorando el compromiso de los adultos mayores con el arte.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El Ballet Juventud Prolongada ganó un Martín Fierro de la Danza

El Ballet Juventud Prolongada y un año histórico: "Orgullosos de representar a la provincia"

Ballet Juventud Prolongada cerró el año con un show en Las Lavanderas

El Ballet Juventud Prolongada representará a Jujuy en un certamen en Brasil

El Ballet Juventud Prolongada llevó la danza jujeña al escenario de Brasil

Lo que se lee ahora
jujuy amanecio con viento norte y varios barrios quedaron sin luz video
Precaución.

Jujuy amaneció con viento norte y varios barrios quedaron sin luz

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Cambio dehorario para el partido entre Gimnasia de Jujuy y San Martin en Tucumán (Fotoilustrativa)
Deportes.

Cambio de horario para el partido entre Gimnasia de Jujuy y San Martín en Tucumán

Qué le pasó a la mamá de Yipio. video
Espectáculos.

Gran Hermano: ¿Qué enfermedad tiene la mamá de Yipio?

Jujuy amaneció con viento norte y varios barrios quedaron sin luz video
Precaución.

Jujuy amaneció con viento norte y varios barrios quedaron sin luz

Foto ilustrativa. video
Importante.

Alerta en Jujuy: cuál es la aplicación más usada para las estafas

Cambio de temperatura en Jujuy - Imagen generada con Inteligencia Artificial (IA) video
Tiempo.

Tras el viento norte, pronostican frío extremo para Jujuy durante el fin de semana

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel