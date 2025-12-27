sábado 27 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de diciembre de 2025 - 20:59
Cultura.

Ballet Juventud Prolongada cerró el año con un show en Las Lavanderas

Ballet Juventud Prolongada realizó este sábado su cierre de año en Las Lavanderas desde las 20 horas, con espectáculo y gran presencia de público.

Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
Ballet Juventud Prolongada cerró el año con un show en Las Lavanderas

Ballet Juventud Prolongada cerró el año con un show en Las Lavanderas

Este sábado 27 de diciembre, el Ballet Juventud Prolongada cerró su agenda anual con un espectáculo en el Anfiteatro Las Lavanderas del Parque Xibi Xibi, a partir de las 20 horas. La función reunió a una importante cantidad de público y formó parte de la última presentación del año del elenco, con una propuesta basada en cuadros de danza folklórica.

Lee además
ElBallet Juventud Prolongada y un año histórico video
Premiados.

El Ballet Juventud Prolongada y un año histórico: "Orgullosos de representar a la provincia"
Purmamarca: habilitaron la Ruta 52 tras tareas de mantenimiento
Tránsito.

Purmamarca: habilitaron la Ruta 52 tras tareas de mantenimiento

La actividad se desarrolló en el anfiteatro ubicado en la capital jujeña y convocó a vecinos y familias que se acercaron para acompañar el cierre de temporada. Según lo informado, la gala incluyó una selección de cuadros del repertorio del ballet, con el objetivo de resumir el trabajo realizado durante el año y concretar una presentación abierta para su audiencia.

Ballet Juventud Prolongada cerró el año con un show en Las Lavanderas
Ballet Juventud Prolongada cerró el año con un show en Las Lavanderas

Ballet Juventud Prolongada cerró el año con un show en Las Lavanderas

Las Lavanderas: función desde las 20 y entrada libre

El encuentro se realizó en el Anfiteatro Las Lavanderas y comenzó desde las 20 horas, en el marco de una gala de cierre de año. De acuerdo con la convocatoria difundida, se trató de una función con entrada libre y gratuita, planificada como una instancia de presentación final para el público local.

La organización indicó que el espectáculo reunió algunos de los “mejores cuadros” del grupo, con foco en danzas tradicionales del norte. La puesta incluyó el formato habitual de la agrupación, con coreografías grupales y una propuesta escénica basada en el folklore, en una actividad que se enmarca dentro de las propuestas culturales de fin de año.

El ballet está integrado por una formación estable de bailarines adultos y, según la reseña institucional, se caracteriza por un estilo de interpretación tradicional y una puesta en escena cuidada. En ese sentido, se informó que la agrupación sostiene una trayectoria de décadas dentro del circuito folklórico provincial, con participación en festivales y convocatorias culturales de la región.

Embed

Martín Fierro de la Danza 2025: distinción a nivel nacional

En la información difundida sobre el cierre anual, también se destacó que el Ballet Juventud Prolongada recibió el Martín Fierro de la Danza 2025. La distinción fue otorgada en la categoría “Ensamble Adulto Destacado en Danzas Tradicionales y Folklóricas”, en el marco de la primera edición de esta premiación organizada por APTRA.

Según se informó, la gala de entrega se realizó días atrás en el Golden Center, en la Ciudad de Buenos Aires, y reconoció a bailarines y compañías de distintas provincias. En ese contexto, el premio recibido por la agrupación jujeña fue mencionado como un hito dentro del año artístico del elenco.

Desde la reseña del grupo se indicó que el Ballet Juventud Prolongada es una de las agrupaciones folklóricas representativas de Jujuy, con continuidad de trabajo, presencia en escenarios regionales y participación sostenida en actividades culturales. El cierre de este sábado en Las Lavanderas se presentó como la última función del año, luego de un 2025 con actividad artística y reconocimiento nacional.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El Ballet Juventud Prolongada y un año histórico: "Orgullosos de representar a la provincia"

Purmamarca: habilitaron la Ruta 52 tras tareas de mantenimiento

Zoonosis: cronograma semanal de castración y vacunación en barrios de la capital

Juan Pablo Córdoba renovó su contrato y seguirá en Gimnasia de Jujuy

Bono Extraordinario: acreditarán el lunes 29 la primera cuota a docentes de Jornada Extendida

Lo que se lee ahora
Ruta 52: piden extrema precaución en el km 50 por agua y sedimento en calzada
Tránsito.

Ruta 52: piden extrema precaución en el km 50 por agua y sedimento en calzada

Por  Malka Alvarenga Miranda

Las más leídas

Ruta 52: piden extrema precaución en el km 50 por agua y sedimento en calzada
Tránsito.

Ruta 52: piden extrema precaución en el km 50 por agua y sedimento en calzada

Jama: cierre preventivo del complejo fronterizo por condiciones climáticas
Frontera.

Jama: cierre preventivo del complejo fronterizo por condiciones climáticas

Presentó a su novio y la familia lo recibió con una inesperada broma que se volvió viral.
Viral.

La broma familiar que dejó sin palabras a un novio y conquistó las redes

Esta noche es la Fiesta de Tunay 2025 (Archivo)

Llegó el gran día: hoy es La Fiesta de Tunay

Alerta amarilla en Jujuy por tormentas
SMN.

Alerta amarilla en Jujuy por tormentas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel