Ballet Juventud Prolongada cerró el año con un show en Las Lavanderas

Este sábado 27 de diciembre, el Ballet Juventud Prolongada cerró su agenda anual con un espectáculo en el Anfiteatro Las Lavanderas del Parque Xibi Xibi , a partir de las 20 horas . La función reunió a una importante cantidad de público y formó parte de la última presentación del año del elenco, con una propuesta basada en cuadros de danza folklórica.

La actividad se desarrolló en el anfiteatro ubicado en la capital jujeña y convocó a vecinos y familias que se acercaron para acompañar el cierre de temporada. Según lo informado, la gala incluyó una selección de cuadros del repertorio del ballet, con el objetivo de resumir el trabajo realizado durante el año y concretar una presentación abierta para su audiencia.

El encuentro se realizó en el Anfiteatro Las Lavanderas y comenzó desde las 20 horas , en el marco de una gala de cierre de año. De acuerdo con la convocatoria difundida, se trató de una función con entrada libre y gratuita , planificada como una instancia de presentación final para el público local.

La organización indicó que el espectáculo reunió algunos de los “mejores cuadros” del grupo, con foco en danzas tradicionales del norte. La puesta incluyó el formato habitual de la agrupación, con coreografías grupales y una propuesta escénica basada en el folklore, en una actividad que se enmarca dentro de las propuestas culturales de fin de año.

El ballet está integrado por una formación estable de bailarines adultos y, según la reseña institucional, se caracteriza por un estilo de interpretación tradicional y una puesta en escena cuidada. En ese sentido, se informó que la agrupación sostiene una trayectoria de décadas dentro del circuito folklórico provincial, con participación en festivales y convocatorias culturales de la región.

Martín Fierro de la Danza 2025: distinción a nivel nacional

En la información difundida sobre el cierre anual, también se destacó que el Ballet Juventud Prolongada recibió el Martín Fierro de la Danza 2025. La distinción fue otorgada en la categoría “Ensamble Adulto Destacado en Danzas Tradicionales y Folklóricas”, en el marco de la primera edición de esta premiación organizada por APTRA.

Según se informó, la gala de entrega se realizó días atrás en el Golden Center, en la Ciudad de Buenos Aires, y reconoció a bailarines y compañías de distintas provincias. En ese contexto, el premio recibido por la agrupación jujeña fue mencionado como un hito dentro del año artístico del elenco.

Desde la reseña del grupo se indicó que el Ballet Juventud Prolongada es una de las agrupaciones folklóricas representativas de Jujuy, con continuidad de trabajo, presencia en escenarios regionales y participación sostenida en actividades culturales. El cierre de este sábado en Las Lavanderas se presentó como la última función del año, luego de un 2025 con actividad artística y reconocimiento nacional.