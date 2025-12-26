viernes 26 de diciembre de 2025

26 de diciembre de 2025 - 15:49
Premiados.

El Ballet Juventud Prolongada y un año histórico: "Orgullosos de representar a la provincia"

El Ballet Juventud Prolongada recibió el premio Martín Fierro de la Danza 2025 y hay nuevos desafíos.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
El Ballet Juventud Prolongada y un año histórico

El Ballet Juventud Prolongada y un año histórico

El Ballet Juventud Prolongada recibió el Martín Fierro de la Danza 2025, distinguida en la categoría “Ensamble Adulto Destacado en Danzas Tradicionales y Folklóricas”, durante la gala realizada días atrás en el Golden Center de Buenos Aires.

Gustavo Aybbar es uno de los directores del ballet jujeño. “Contento con este premio que recibimos todos los jujeños ”, dijo y marcó que tras la presentación en el Cabildo el día 23 de agosto del espectáculo Éxodo “fuimos seleccionados” para la distinción.

Gustavo Aybbar es uno de los directores
Gustavo Aybbar es uno de los directores

Gustavo Aybbar es uno de los directores

Contentos y orgullosos de poder representar a la provincia en este premio nacional”, dijo sobre la agrupación que cuenta con 52 bailarines. “Entre ellos jóvenes, abuelos y adultos mayores, donde se formó una linda familia”.

“Son gente de todos los barrios y de todos los departamentos también, de Humahuaca, de La Quiaca, de San Pedro, de Perico. Para mí, poder haber juntado toda la gente de la provincia es un honor y un orgullo”, subrayó Aybbar.

Estuvimos participando en diferentes certámenes, como el Festival Nacional del Malambo Femenino, en los Premios Chúcaro, donde salimos mejor ballet de la provincia con lo que es escenografía, vestuario, coreografía”, indicó.

Para nosotros este año fue sumamente positivo”, dijo el docente que invitó a la gente para este sábado 27 de diciembre donde el Ballet Juventud Prolongada cerrará el año con un espectáculo en el Anfiteatro Las Lavanderas a las 20 horas.

En abril vamos a Brasil representando a Argentina. Va a ser una linda experiencia donde los ganadores tendrán un contrato con Disney. Es algo soñado que se nos dé. Así que bueno, empezamos a trabajar desde ya también”, cerró.

El Ballet Juventud Prolongada y un año histórico
El Ballet Juventud Prolongada y un año histórico

El Ballet Juventud Prolongada y un año histórico

Ballet Juventud Prolongada

El Ballet Juventud Prolongada es una de las agrupaciones folklóricas más representativas de Jujuy. Con décadas de trayectoria, se caracteriza por su estilo tradicional, la puesta en escena cuidada y una formación estable de bailarines adultos que mantienen viva la esencia del folklore norteño. Su trabajo ha sido reconocido en numerosos festivales y convocatorias culturales, consolidándolos como referentes de la danza en la región.

El Ballet Juventud Prolongada y un año histórico
El Ballet Juventud Prolongada y un año histórico

El Ballet Juventud Prolongada y un año histórico

