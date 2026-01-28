miércoles 28 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de enero de 2026 - 09:30
Orgullo.

El Ballet Juventud Prolongada representará a Jujuy en un certamen en Brasil

El Ballet Juventud Prolongada participará de un certamen internacional de danza que se realizará en Florianópolis, Brasil.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
El Ballet Juventud Prolongada representará a Jujuy en un certamen en Brasil

El Ballet Juventud Prolongada representará a Jujuy en un certamen en Brasil

El Ballet Municipal “Juventud Prolongada” fue seleccionado para representar a la provincia de Jujuy y a la Argentina en un importante certamen internacional de danza que se llevará a cabo en la ciudad de Florianópolis, Brasil. El evento reunirá a delegaciones de distintos países de Sudamérica y contará con un jurado de prestigio internacional.

Lee además
Ballet Juventud Prolongada 
Cultura.

El Ballet Juventud Prolongada ganó un Martín Fierro de la Danza
ElBallet Juventud Prolongada y un año histórico
Premiados.

El Ballet Juventud Prolongada y un año histórico: "Orgullosos de representar a la provincia"

La participación del ballet jujeño marca un nuevo hito para la cultura local, consolidando el reconocimiento artístico que el grupo viene cosechando en los últimos años.

El Ballet Juventud Prolongada representará a Jujuy en un certamen en Brasil
El Ballet Juventud Prolongada representará a Jujuy en un certamen en Brasil

El Ballet Juventud Prolongada representará a Jujuy en un certamen en Brasil

La palabra del director del ballet

El director del ballet, Gustavo Aybar, manifestó su entusiasmo por esta nueva experiencia y destacó la relevancia de la convocatoria.

“Estamos muy felices y contentos de poder representar a la provincia y a la Argentina en un certamen sudamericano. Como ganadores del Martín Fierro, estamos habilitados para representar a todos los argentinos en este evento en Florianópolis”, expresó.

Aybar subrayó que la invitación al certamen es fruto del esfuerzo y la trayectoria del elenco, que se ha convertido en un referente a nivel nacional.

Identidad cultural sobre el escenario

Uno de los aspectos centrales de la propuesta artística será el fuerte contenido identitario de las coreografías que presentará la delegación jujeña.

“Sentimos muchísimo orgullo de poder representar a Jujuy una vez más y llevar coreografías netamente jujeñas, como Las Bordadoras de Caspalá y el Carnaval jujeño, con toda la algarabía y el colorido que nos caracteriza”, señaló el director.

Estas piezas buscan reflejar las tradiciones, la historia y el espíritu festivo de la provincia ante un público internacional.

Un ballet integrado por adultos mayores

Aybar también destacó la composición del elenco, integrado por 40 bailarines adultos mayores, provenientes de distintos barrios de San Salvador de Jujuy y de diversos departamentos del interior provincial.

“Somos todos abuelos que compartimos el amor por la danza y el compromiso de mostrar nuestra cultura”, remarcó.

El proyecto “Juventud Prolongada” se ha convertido en un ejemplo de inclusión, participación activa y envejecimiento saludable a través del arte.

Un certamen competitivo con importantes premios

El director explicó que se trata de una competencia de alto nivel, con jurado internacional y premios de gran relevancia.

“Compiten todos los países de Sudamérica, con premios importantes en efectivo y también contratos para trabajar en cruceros y producciones de Disney”, detalló.

Estas oportunidades representan un incentivo adicional y una gran vidriera para los artistas jujeños.

Agradecimiento y expectativas

Finalmente, Aybar agradeció el acompañamiento permanente de la comunidad y expresó sus expectativas de cara al certamen.

“Tenemos muchas expectativas de poder llevar algo bonito y representar muy bien a todos los jujeños y a todos los argentinos. Muchas gracias a todos por estar siempre acompañándonos”, concluyó.

La participación del Ballet Municipal “Juventud Prolongada” en Brasil reafirma el talento artístico de Jujuy y posiciona a la provincia en el escenario cultural internacional.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El Ballet Juventud Prolongada ganó un Martín Fierro de la Danza

El Ballet Juventud Prolongada y un año histórico: "Orgullosos de representar a la provincia"

Toda la provincia de Jujuy está bajo alerta amarilla por tormentas: para cuándo rige y qué zonas

El estado de las rutas en Jujuy: hay crecidas de ríos y obras viales

Jujuy, Salta y Tucumán demandaron a Transnoa ante el ENRE por falta de inversión y mantenimiento

Lo que se lee ahora
El estado de las rutas en Jujuy (Foto de archivo).
Atención.

El estado de las rutas en Jujuy: hay crecidas de ríos y obras viales

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

ANMAT prohibió el uso y la comercialización de la pomada Mentisan en todo el país video
Anuncio.

ANMAT prohibió el uso y la comercialización de la pomada Mentisan en todo el país

Los Pumas vuelven a Jujuy. video
Deportes.

Los Pumas vuelven a Jujuy para enfrentar a Australia

Prohibieron la pomada Mentisan video
Salud.

Prohibieron la pomada Mentisan: qué opina una farmacéutica sobre el uso

La Vendimia de El Bayeh 2025: PH JUAN IRUSTA
Early bird.

La Vendimia de El Bayeh 2026: tres días para celebrar el vino y la cultura quebradeña

Habilitaron el Paso de Jama en ambos sentidos: hasta qué hora
Ahora.

Habilitaron el Paso de Jama en ambos sentidos: hasta qué hora

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel