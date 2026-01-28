El Ballet Juventud Prolongada representará a Jujuy en un certamen en Brasil

El Ballet Municipal “Juventud Prolongada” fue seleccionado para representar a la provincia de Jujuy y a la Argentina en un importante certamen internacional de danza que se llevará a cabo en la ciudad de Florianópolis, Brasil . El evento reunirá a delegaciones de distintos países de Sudamérica y contará con un jurado de prestigio internacional.

La participación del ballet jujeño marca un nuevo hito para la cultura local, consolidando el reconocimiento artístico que el grupo viene cosechando en los últimos años.

El director del ballet, Gustavo Aybar , manifestó su entusiasmo por esta nueva experiencia y destacó la relevancia de la convocatoria.

“Estamos muy felices y contentos de poder representar a la provincia y a la Argentina en un certamen sudamericano. Como ganadores del Martín Fierro, estamos habilitados para representar a todos los argentinos en este evento en Florianópolis”, expresó.

Aybar subrayó que la invitación al certamen es fruto del esfuerzo y la trayectoria del elenco, que se ha convertido en un referente a nivel nacional.

Identidad cultural sobre el escenario

Uno de los aspectos centrales de la propuesta artística será el fuerte contenido identitario de las coreografías que presentará la delegación jujeña.

“Sentimos muchísimo orgullo de poder representar a Jujuy una vez más y llevar coreografías netamente jujeñas, como Las Bordadoras de Caspalá y el Carnaval jujeño, con toda la algarabía y el colorido que nos caracteriza”, señaló el director.

Estas piezas buscan reflejar las tradiciones, la historia y el espíritu festivo de la provincia ante un público internacional.

Un ballet integrado por adultos mayores

Aybar también destacó la composición del elenco, integrado por 40 bailarines adultos mayores, provenientes de distintos barrios de San Salvador de Jujuy y de diversos departamentos del interior provincial.

“Somos todos abuelos que compartimos el amor por la danza y el compromiso de mostrar nuestra cultura”, remarcó.

El proyecto “Juventud Prolongada” se ha convertido en un ejemplo de inclusión, participación activa y envejecimiento saludable a través del arte.

Un certamen competitivo con importantes premios

El director explicó que se trata de una competencia de alto nivel, con jurado internacional y premios de gran relevancia.

“Compiten todos los países de Sudamérica, con premios importantes en efectivo y también contratos para trabajar en cruceros y producciones de Disney”, detalló.

Estas oportunidades representan un incentivo adicional y una gran vidriera para los artistas jujeños.

Agradecimiento y expectativas

Finalmente, Aybar agradeció el acompañamiento permanente de la comunidad y expresó sus expectativas de cara al certamen.

“Tenemos muchas expectativas de poder llevar algo bonito y representar muy bien a todos los jujeños y a todos los argentinos. Muchas gracias a todos por estar siempre acompañándonos”, concluyó.

La participación del Ballet Municipal “Juventud Prolongada” en Brasil reafirma el talento artístico de Jujuy y posiciona a la provincia en el escenario cultural internacional.