Jujuy brilló en Brasil, en el Encuentro Latinoamericano de Danzas, con la presentación del Ballet Juventud Prolongada, que llevó al escenario de Canasvieiras, en Florianópolis, toda la magia de la danza jujeña en el marco del Encuentro Latinoamericano de Danzas.

Premiados. El Ballet Juventud Prolongada y un año histórico: "Orgullosos de representar a la provincia"

La delegación, integrada por 45 bailarines, en su mayoría adultos mayores, representó a la provincia con una propuesta cargada de identidad, emoción y raíces culturales. Sobre el escenario, el grupo compartió coreografías vinculadas a la cultura coya, las bordadoras de Caspalá y el carnaval de la Quebrada y la Puna.

El Ballet Municipal Juventud Prolongada llegó a Brasil l uego de haber sido distinguido con el premio Martín Fierro en el rubro Ensamble Adulto Destacado en Danzas Tradicionales y Folklóricas, reconocimiento que marcó un impulso importante para proyectar su trabajo fuera del país.

La delegación estuvo conformada por bailarines de distintos barrios de San Salvador de Jujuy y también de localidades como Humahuaca, La Quiaca, San Pedro, Ledesma y El Carmen. Cada uno de ellos formó parte de una presentación que buscó mostrar la riqueza cultural de la provincia y el valor de las expresiones folklóricas del norte argentino.

En el encuentro participaron delegaciones de distintos países de Latinoamérica, entre ellos Perú, Paraguay, Panamá, México, Brasil y otras regiones, lo que convirtió al escenario en un espacio de intercambio artístico y cultural.

El Ballet Juventud Prolongada llevó la danza jujeña al escenario de Brasil El Ballet Juventud Prolongada llevó la danza jujeña al escenario de Brasil

Ballet Juventud Prolongada: la identidad jujeña en el escenario

Bajo la dirección de Gustavo Aybar, el ballet preparó una propuesta pensada para mostrar danzas propias de la región. La presentación no estuvo centrada en expresiones tradicionales más generales del país, sino en elementos profundamente ligados a Jujuy y a su identidad.

Antes del viaje, Aybar había destacado el trabajo realizado durante los ensayos y el orgullo de representar a la provincia. “Hubo muchos ensayos para llevar una propuesta digna de los jujeños. No presentamos tango ni danzas gauchas, sino expresiones propias de nuestra región, como la cultura coya, las bordadoras de Caspalá y el carnaval humahuaqueño”, señaló.

La presentación en Brasil fue el resultado de meses de preparación, esfuerzo colectivo y organización. El grupo había realizado distintas actividades para reunir fondos y contó también con el acompañamiento del municipio capitalino y el aporte del transporte por parte de la Casa de Jujuy en Buenos Aires.

El Ballet Juventud Prolongada El Ballet Juventud Prolongada llevó la danza jujeña al escenario de Brasil

Un emblema de la cultura jujeña

El Ballet Municipal Juventud Prolongada fue fundado en 1999 y, desde entonces, se consolidó como un espacio de referencia para adultos mayores que encuentran en la danza una forma de expresión, encuentro y representación cultural.

Su paso por Brasil marcó un nuevo capítulo en una trayectoria que ya había sido reconocida a nivel nacional con el premio Martín Fierro, otorgado por APTRA durante una gala realizada en el Golden Center Eventos de la Ciudad de Buenos Aires.

Con su presentación en Canasvieiras, el Ballet Juventud Prolongada volvió a demostrar que la danza jujeña tiene fuerza, historia y emoción para cruzar fronteras.