Un femicidio marcará el debut histórico del Juicio por Jurados en Salta

El femicidio de Dalma Salomé Bataches marcará el debut histórico del Juicio por Jurados en Salta

La provincia de Salta se prepara para un hecho sin precedentes en su sistema judicial: por primera vez un femicidio será juzgado mediante un Juicio por Jurados , un mecanismo que incorpora a ciudadanos comunes en la decisión sobre la culpabilidad o inocencia del acusado.

Este juicio especial llegará a la instancia oral durante la primera semana de marzo de 2026, luego de que se completara la audiencia preliminar en la que se admitieron testimonios y pruebas que serán evaluadas por el jurado popular.

El cambio representa un hito institucional en la provincia, ya que se trata de una modalidad que busca integrar a la sociedad en la administración de justicia para casos de extrema gravedad, como los femicidios, que prevé penas de hasta prisión perpetua al ser juzgados.

La causa que inaugurará este nuevo sistema en Salta se desprende del femicidio de Dalma Salomé Bataches, una joven de 22 años cuyo cuerpo fue hallado el 18 de septiembre de 2024 en el barrio Santa Lucía, en circunstancias que conmocionaron a la comunidad salteña.

Según la investigación, Dalma se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad social y habría sido golpeada y asfixiada en un lugar aislado para evitar que alguien pudiera auxiliarla.

El acusado, Víctor Manuel Márquez, de 21 años y oriundo de Misiones, también en situación de calle, permanece detenido e imputado por el delito de femicidio agravado, lo que implica que de probarse su responsabilidad ante el jurado podría recibir una condena de prisión perpetua.

Proceso judicial y selección de jurados

La audiencia preliminar, presidida por el juez Guillermo Pereyra, permitió formalizar el avance del caso hacia el debate con participación ciudadana. En ese marco, la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, representó al Ministerio Público Fiscal, mientras que los defensores oficiales Nicolás Anuch y Karina Peralta actuaron por la defensa.

Tras admitir las pruebas propuestas por las partes, el magistrado ordenó a la Oficina de Juicio por Jurado (OfiJu Jur) realizar el sorteo para seleccionar a los posibles jurados.

En total, se sortearon 70 ciudadanos del padrón electoral —compuestos por 35 mujeres y 35 varones— cuyas identidades se mantendrán en reserva para garantizar la imparcialidad y protección de quienes participarán en el proceso.

Qué sigue: notificación y conformación del jurado

En los próximos días, personal judicial notificará a cada una de las personas sorteadas para informarles sobre sus responsabilidades, explicar las garantías legales del procedimiento y acompañarlos en la carga del formulario previo a la audiencia de selección.

Una vez completado ese paso, se llevará a cabo la audiencia de selección final en la que se elegirán 12 jurados titulares y 4 suplentes, quienes tendrán la misión de escuchar el debate oral, evaluar las pruebas presentadas y emitir un veredicto sobre la culpabilidad o inocencia del acusado.

Este proceso no solo marca un antes y un después en la justicia salteña, sino que también refleja la aplicación práctica de la Ley Provincial 8478, que regula el juicio por jurados para delitos graves en territorio local.