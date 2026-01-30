viernes 30 de enero de 2026

30 de enero de 2026 - 13:23
Detuvieron a "La Pistolera", señalada por disparar en una pelea callejera en un barrio de Salta

"La Pistolera", fue arrestada durante allanamientos realizados en la madrugada del viernes. Está acusada por efectuar disparos durante una pelea barrial

Redacción de TodoJujuy
Detuvieron a "La Pistolera", señalada por disparar en una pelea callejera en un barrio de Salta

Momentos de extrema tensión se vivieron el fin de semana pasado en Villa San Antonio, en la ciudad de Salta, cuando una violenta pelea entre dos bandos derivó en una batalla campal en plena vía pública.

Vecinos registraron la escena en videos que rápidamente se viralizaron y evidenciaron enfrentamientos con palos y piedras, cómo así también posibilitaron la identificación de los involucrados.

Entre las imágenes, una situación encendió todas las alarmas: una mujer apareció empuñando un arma de fuego y efectuando disparos durante el conflicto, en medio de viviendas y transeúntes. Fue llamada "La Pistolera" por usuarios y medios de comunicación.

El episodio generó preocupación en el barrio y activó una investigación judicial inmediata para identificar a la persona armada y determinar responsabilidades penales.

Allanamientos y operativo policial

En ese marco, durante la madrugada de este viernes, efectivos de la Dirección General de Investigaciones llevaron adelante una serie de allanamientos simultáneos en distintos domicilios de Villa San Antonio. El operativo contó con el apoyo de Infantería y del Grupo de Operaciones de Alto Riesgo.

Como resultado de las medidas judiciales, la Policía detuvo a una mujer de 22 años, señalada como la presunta autora de los disparos registrados durante los disturbios del fin de semana.

Durante los procedimientos también se concretó el secuestro de un arma de fuego y otros elementos considerados de interés para la causa, los cuales quedaron a disposición de la Justicia.

La causa judicial y la investigación en curso

De acuerdo a la información oficial difundida por la Policía de Salta, la causa fue caratulada como abuso de arma, con intervención de la Fiscalía Penal 5 y del Juzgado de Garantías 7.

La investigación continúa abierta con el objetivo de reconstruir el rol de la detenida en los hechos y establecer si existen otras personas involucradas en los episodios de violencia que alteraron la tranquilidad del barrio.

Desde el ámbito judicial no se brindaron mayores precisiones sobre eventuales imputaciones adicionales, mientras se analizan las pruebas recolectadas durante los allanamientos.

Impacto en el barrio y contexto del caso

La detención de la joven armada se produjo luego de varios días de tensión vecinal, tras un enfrentamiento que expuso una escalada de violencia en la zona.

El procedimiento policial representó un paso clave dentro de la investigación y permitió avanzar en el esclarecimiento del hecho que mantuvo en vilo a los habitantes de Villa San Antonio.

Las autoridades continúan trabajando para determinar el alcance total del episodio y prevenir nuevos hechos de similares características.

