jueves 29 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de enero de 2026 - 09:44
Sociedad.

Sancionaron a un hombre que tiraba basura en el río en Salta

El municipio identificó al infractor, aplicó la multa y ordenó la limpieza del lugar, además de pedir a los vecinos que denuncien estas conductas.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La Municipalidad de San Lorenzo multó al titular del vehículo que arrojó residuos en Atocha.

La Municipalidad de San Lorenzo multó al titular del vehículo que arrojó residuos en Atocha.

Luego de que se difundiera masivamente un video en el que se observa a varias personas descartando maderas y basura en inmediaciones del río Arenales, en el sector de Atocha, la Municipalidad de San Lorenzo desplegó un procedimiento de inspección como parte de los controles habituales que se realizan en el municipio.

Lee además
Lucha contra el dengue y el descacharrado (Foto ilustrativa)
Operativos.

Sacaron más de 160 camiones de basura en la campaña contra el dengue en San Salvador de Jujuy
La Plaza de Maimará llena de basura
Indignante.

Así quedó Maimará después de la Chaya de Mojones: la plaza y calles llenas de basura

A partir de las averiguaciones iniciadas tras la circulación de las imágenes, las autoridades lograron identificar al dueño del rodado involucrado.

La Municipalidad de San Lorenzo multó al titular del vehículo que arrojó residuos en Atocha.

Quién es la persona sancionada por arrojar basura en la zona de Atocha

Se trata de un adulto residente en la ciudad de Salta, aunque titular de un comercio ubicado en el barrio Urbanización Pueblo, dentro de la jurisdicción de San Lorenzo.

De acuerdo con el protocolo vigente para este tipo de faltas, la Dirección de Comercio procedió a notificar al responsable y a confeccionar el acta correspondiente. En ese mismo acto, el infractor asumió el compromiso de retirar los residuos arrojados, tarea que llevó adelante mientras el personal municipal permanecía en el lugar.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Sacaron más de 160 camiones de basura en la campaña contra el dengue en San Salvador de Jujuy

Así quedó Maimará después de la Chaya de Mojones: la plaza y calles llenas de basura

El negocio es boliviano, la basura es argentina: un problema diario en Aguas Blancas

Rescatan 25 loros en Salta y liberan nueve aves silvestres en su hábitat natural

Encontraron un explosivo en una finca rural de Tartagal

Lo que se lee ahora
Los chimpancés, con el 98% de su ADN compartido con humanos, utilizan símbolos y herramientas, desarrollando cultura y vínculos emocionales (WikiCommons/Roland)
Según la ciencia.

Cuáles son los 10 animales más inteligentes del planeta

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para toda la provincia de Jujuy
Tiempo.

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para toda la provincia de Jujuy

Fatal accidente en Lozano video
Tragedia.

Violento accidente en Lozano: chocaron un auto y una camioneta y hay un muerto

Jueves de Ahijados.
¡Feliz día!

Hoy se vive el Jueves de Ahijados, una tradición que marca la antesala del carnaval

Un jujeño en Brasil. video
Valentía.

La historia de Lucas Castillo, el jujeño que apostó, se la jugó y se reinventó en Brasil

Alerta por estafas en carnaval. video
Sociedad.

Alerta por estafas inmobiliarias en carnaval: qué tener en cuenta antes de alquilar en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel