jueves 29 de enero de 2026

29 de enero de 2026 - 09:44
Fauna.

Rescatan 25 loros en Salta y liberan nueve aves silvestres en su hábitat natural

Los 25 ejemplares de loros habladores fueron encontrados en Salta, en el paraje Senda Hachada sobre la ruta nacional Nº34. Iban a ser comercializados.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
En el marco de las acciones destinadas a combatir el tráfico ilegal de fauna silvestre, personal de Gendarmería Nacional realizó un importante procedimiento en la provincia de Salta que permitió el rescate de 25 ejemplares de loros habladores.

El operativo fue llevado a cabo por efectivos de la Sección “Senda Hachada”, dependiente del Escuadrón 52 “Tartagal”, mientras realizaban tareas de patrullaje sobre la Ruta Nacional N° 34, a la altura del paraje Senda Hachada. Durante el recorrido, los uniformados advirtieron la presencia de dos hombres ocultos entre la maleza.

Aves protegidas y detenidos

Al acercarse al lugar, los gendarmes constataron que los individuos transportaban de manera ilegal 25 loros de la especie Amazona aestiva, comúnmente conocidos como habladores. Las aves se encontraban encerradas en tres cajas, en condiciones incompatibles con su bienestar y en clara infracción a la normativa vigente.

Ante esta situación, intervino la Fiscalía Penal de Embarcación, que dispuso la incautación inmediata de los ejemplares y la aprehensión de los involucrados, en cumplimiento de la Ley Nacional N° 22.421 de “Conservación de la Fauna Silvestre”.

Liberación de aves en Catamarca

En un segundo procedimiento, desarrollado en la provincia de Catamarca, integrantes de la Sección “Santa María”, dependiente del Escuadrón 23 “Tinogasta”, acompañaron a personal de la Delegación de Flora y Fauna en un operativo de restitución de animales silvestres a su entorno natural.

La liberación se concretó en el paraje Entre Ríos, donde nueve aves silvestres que habían sido recuperadas del cautiverio fueron devueltas exitosamente a su hábitat natural.

Protección de la fauna silvestre

Desde las fuerzas intervinientes destacaron la importancia de estos procedimientos para la preservación de las especies protegidas y remarcaron la necesidad de continuar fortaleciendo los controles para prevenir el tráfico ilegal de fauna en la región.

