martes 09 de septiembre de 2025

9 de septiembre de 2025 - 13:14
Jujuy.

El juicio por el bebé que recibió leche por vía intravenosa ya tiene fecha

El juicio contra el enfermero acusado de suministrar leche por vía endovenosa a un recién nacido comenzará el 1 de octubre.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Hospital Materno Infantil.

Hospital Materno Infantil.

El proceso estaba previsto para agosto, pero la audiencia debió postergarse, lo que generó expectativa en la familia del niño . Con la nueva fecha confirmada, el caso volverá a ocupar el centro de la atención pública debido a la gravedad del hecho ocurrido en el hospital jujeño.

La mujer recordó que la familia aguardaba desde agosto una resolución firme, por lo que la confirmación de la fecha representa un avance importante en la búsqueda de justicia.

Un caso que conmocionó a la provincia

El hecho ocurrió cuando, en lugar de utilizar una sonda para alimentar al bebé, el enfermero acusado habría inyectado leche por vía intravenosa, lo que provocó serias complicaciones inmediatas en el estado de salud del recién nacido. La situación generó fuerte repercusión en Jujuy y en distintos puntos del país, ya que puso en discusión los mecanismos de control en los hospitales públicos.

A pesar de lo delicado del episodio, el niño logró evolucionar favorablemente y hoy permanece bajo un estricto régimen de revisiones médicas que buscan garantizar su bienestar.

