El juicio por el bebé que recibió leche por vía intravenosa ya tiene fecha

Hospital Materno Infantil.

Luego de dos suspensiones, el juicio oral y público por el caso del bebé que recibió leche por vía intravenosa en el Hospital Materno Infantil de Jujuy ya tiene fecha definitiva. El debate se iniciará el martes 1 de octubre de 2025 y continuará durante los días 2, 3 y 6 de octubre, según explicó la mamá del nene, Alejandra Argota.

El proceso estaba previsto para agosto, pero la audiencia debió postergarse, lo que generó expectativa en la familia del niño . Con la nueva fecha confirmada, el caso volverá a ocupar el centro de la atención pública debido a la gravedad del hecho ocurrido en el hospital jujeño.

La palabra de la madre del niño Alejandra Argota, madre del pequeño, expresó que atraviesan este nuevo paso con fortaleza y confianza en que se concrete el juicio. Señaló que su hijo, David, mantiene un seguimiento médico constante y detallado: “Está bien, bajo controles de todo tipo, pero todo es para su bienestar”, afirmó.

La mujer recordó que la familia aguardaba desde agosto una resolución firme, por lo que la confirmación de la fecha representa un avance importante en la búsqueda de justicia.

Un caso que conmocionó a la provincia El hecho ocurrió cuando, en lugar de utilizar una sonda para alimentar al bebé, el enfermero acusado habría inyectado leche por vía intravenosa, lo que provocó serias complicaciones inmediatas en el estado de salud del recién nacido. La situación generó fuerte repercusión en Jujuy y en distintos puntos del país, ya que puso en discusión los mecanismos de control en los hospitales públicos. A pesar de lo delicado del episodio, el niño logró evolucionar favorablemente y hoy permanece bajo un estricto régimen de revisiones médicas que buscan garantizar su bienestar.

