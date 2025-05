Le dieron el alta al bebé jujeño que recibió leche por vía intravenosa

Alejandra Argota, mamá del pequeño confirmó a TodoJujuy: “La semana pasada, el día jueves nos dieron el alta, así que ya lo he visto. Él está con oxígeno domiciliario durante el día" dijo y agregó que por lo que él ya tenía "se le acelera mucho el corazón".

"La verdad es que acá me ayudan mis hijos, me ayudan mis papás. Estamos todos muy al pendiente de vivir. Nosotros ya no vamos a poder tener, digamos, una vida como la que teníamos antes", expresó.

El enfermero sigue detenido

Sobre la situación judicial del enfermero responsable del hecho, Argota informó que “Él está detenido. Tiene diez días más de prisión preventiva por investigaciones y, bueno, de ahí se irá viendo.”