"David salió de terapia", mejora la salud del bebé que recibió alimento por vía intravenosa

Los trabajos de la Justicia siguieron su rumbo, en cuanto, en la jornada de hoy, Juan Manuel Silva (Mp 2358), abogado de la familia del bebé David dio precisiones sobre los avances de la causa confirmando que el único detenido (el enfermero) fue imputado el día viernes en una audiencia a la que concurrió tanto el Ministerio Público de la Acusación como esta parte como querellante.

En ese contexto, desde la parte se solicitó que el imputado se mantenga en prisión preventiva por 30 días; sin embargo la defensa se opuso por lo que se le otorgó una detención preventiva por 20 días la cual ya está en marcha.

Situación del enfermero imputado por el caso del bebé que recibió alimento por vía intravenosa

“Es una condición de manera preventiva a los fines de que no entorpezca la investigación, que no se profugue, que brinde las garantías para el debido proceso” apuntada el letrado a lo que agregó los detalles de porque se toma esta decisión, “Se da porque casualmente no termina su turno laboral” hablando de la reacción del enfermero cuando se da cuenta de lo que había producido su accionar en el bebé, y continua diciendo; “se retira anteriormente. El justificativo por el cual lo hace es realmente inverosímil y al momento de que se ordena la detención de esta persona no se encontraba en su domicilio. Por esas mismas razones se funda tanto el pedido de prisión preventiva y se sostiene con la sentencia del doctor Salvatierra, el juez de control”

Qué implica judicialmente el hecho de haberse retirado del lugar

El accionar del enfermero es clave para el proceso, ya que el mismo se retira sin aviso y antes de terminar su horario de trabajo por lo que el abogado de la familia apuntó, “esto agrava la condición sobre todo dependiendo de la carátula de cómo se vayan dando las circunstancias fácticas en cuanto a la salud de David. Si eventualmente pudiera tener una condena con un posible cumplimiento condicional, esta condición de profugués vería invalidada o vería obstruida esa condicionalidad del cumplimiento de una eventual condena” refería el doctor Juan Manuel Silva.

Elementos de prueba en la causa

El mismo viernes pasado se detalló que en el operativo se secuestró el celular del sanitarista, hubo entrevistas, se pidió la historia clínica, la valoración de los médicos, declaró la madre del bebé, y se recibió la denuncia del médico que lo atendió posteriormente al suministro de entre 50 y 60 cm cúbicos de leche por la vía equivocada.

En este apartado, el letrado agregó, “Los elementos han sido todos secuestrados ya, tanto la historia clínica, el legajo personal del imputado, la historia clínica de David, los elementos con los cuales él realizó la acción lesiva”

Un punto a tener en cuenta tiene que ver con la alimentación y la mamadera del bebé, “Es importante destacar que la mamadera con la cual se le da de comer es totalmente esterilizada, tiene los implementos ya de fábrica diseñados para no poder introducirse en otro aparato que no sea el de la alimentación entero parental”. Bajo esta explicación, el letrado confirmó que se profundizará en este accionar.

“Tanto desde la querella como vamos a solicitarle al Ministerio Público la acusación que se investigue si el imputado realizó alguna modificación en las conexiones tanto de la mamadera como del suero para poder acceder a introducir la leche a través del suero y no a través de la máquina” adelantaba el abogado de la familia.

Antecedentes del enfermero

Consultado por el desempeño profesional del enfermero, el abogado confirmó que este tiene en su legajo antecedentes de mala praxis. “Recordemos que no es una persona recién recibida, tiene 13 años de profesión”