martes 09 de septiembre de 2025

9 de septiembre de 2025 - 15:30
Atención.

Cambios en el tránsito por la repavimentación de avenida Hipólito Yrigoyen: cuándo será

Por los trabajos de repavimentación de la avenida Hipólito Yrigoyen en San Salvador de Jujuy, habrá cambios en el tránsito.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Pavimentación de la Avenida Hipólito Yrigoyen (Foto ilustrativa)

Pavimentación de la Avenida Hipólito Yrigoyen (Foto ilustrativa)

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que debido al avance de las obras de repavimentación en la avenida Hipólito Yrigoyen, a partir del miércoles 10 de septiembre se restablecerá el sentido de circulación habitual en dos importantes arterias de la ciudad.

iniciaron las obras de pavimentacion en avenida hipolito yrigoyen: donde hay cortes
Capital.

Iniciaron las obras de pavimentación en avenida Hipólito Yrigoyen: dónde hay cortes
Pavimentaciónde la Avenida Hipólito Yrigoyen (Foto ilustrativa)
Obra.

Cortan el tránsito por la pavimentación de la Avenida Hipólito Yrigoyen: en qué zona

Cuáles son las modificaciones en la avenida Hipólito Yrigoyen

En el caso del Puente Argañaraz, se retoma su sentido original, desde avenida 19 de Abril hacia Hipólito Yrigoyen. En la calle Marconi, se vuelve a la circulación habitual de esa vía, desde Hipólito Yrigoyen hacia José de la Iglesia.

Pavimentación de la Avenida Hipólito Yrigoyen (Archivo)
Pavimentación de la Avenida Hipólito Yrigoyen (Archivo)

Pavimentación de la Avenida Hipólito Yrigoyen (Archivo)

Recomendaciones a los conductores

Desde el municipio solicitaron a la ciudadanía prestar especial atención a la señalización y al personal apostado en la zona, con el objetivo de garantizar una circulación segura y ordenada durante este periodo de transición.

Estas medidas forman parte del plan de mejora de la infraestructura vial que lleva adelante la Municipalidad, con el propósito de optimizar el tránsito y brindar mayor seguridad a conductores y peatones en una avenida clave en la ciudad.

