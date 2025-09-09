Cambios en el tránsito por la repavimentación de avenida Hipólito Yrigoyen: cuándo será

Pavimentación de la Avenida Hipólito Yrigoyen (Foto ilustrativa)

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que debido al avance de las obras de repavimentación en la avenida Hipólito Yrigoyen, a partir del miércoles 10 de septiembre se restablecerá el sentido de circulación habitual en dos importantes arterias de la ciudad.

Cuáles son las modificaciones en la avenida Hipólito Yrigoyen En el caso del Puente Argañaraz, se retoma su sentido original, desde avenida 19 de Abril hacia Hipólito Yrigoyen. En la calle Marconi, se vuelve a la circulación habitual de esa vía, desde Hipólito Yrigoyen hacia José de la Iglesia.

Pavimentación de la Avenida Hipólito Yrigoyen (Archivo) Pavimentación de la Avenida Hipólito Yrigoyen (Archivo)

Recomendaciones a los conductores Desde el municipio solicitaron a la ciudadanía prestar especial atención a la señalización y al personal apostado en la zona, con el objetivo de garantizar una circulación segura y ordenada durante este periodo de transición. Estas medidas forman parte del plan de mejora de la infraestructura vial que lleva adelante la Municipalidad, con el propósito de optimizar el tránsito y brindar mayor seguridad a conductores y peatones en una avenida clave en la ciudad.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.