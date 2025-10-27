lunes 27 de octubre de 2025

27 de octubre de 2025 - 08:06
Política.

Elecciones 2023 vs 2025 en Jujuy: quiénes suman y pierden diputados en el Congreso

La comparativa de las elecciones legislativas 2023-2025 en Jujuy muestra cambios. La Libertad Avanza suma dos diputados nuevos al Congreso, mientras que Jujuy Crece solo uno.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Congreso de la Nación

Congreso de la Nación

Comparativa 2023 vs 2025

Después de las elecciones legislativas del 2023, las bancas en el Diputados se distribuyeron de la siguiente manera: Jujuy Crece 2, Unión por la Patria 2, Frente de Izquierda 1 y La Libertad Avanza 1. Esa fue la foto de la representación jujeña que ahora se compara con el resultado de los comicios del domngo 26 de octubre.

Para 2025, La Libertad Avanza marcó una victoria contundente y sumó dos diputados nuevos, mientras que Jujuy Crece obtuvo uno. Por su parte, Fuerza Patria y el Frente de Izquierda no incorporarán legisladores.

comparativa 2023 y 2025

Representación por Jujuy en el Congreso desde el 10 de diciembre

Con estos datos, la representación jujeña en el Congreso desde el 10 de diciembre, quedará con la siguiente distribución:

  • La Libertad Avanza 3 bancas
  • Jujuy Crece 2 bancas
  • Unión por la Patria 1 banca

Cabe destacar que el Frente de Izquierda se quedará sin representación jujeña en Diputados.

Quiénes son los tres diputados nacionales que ingresan

Luego de los resultados de las elecciones legislativas, y con el 99% de las mesas escrutadas, Alfredo Gonzáles (La Libertad Avanza), María Inés Zigarán (Jujuy Crece), y Bárbara Andreussi (La Libertad Avanza), son los tres diputados por Jujuy que asumirán en diciembre 2025 en el Congreso de la Nación.

tres diputados elegidos

Los seis diputados por Jujuy en el Congreso desde diciembre

De esta manera, con la incorporación de los tres nuevos diputados y los otros tres legisladores que mantienen su mandato hasta 2027, de esta forma quedará la representación jujeña en Diputados desde el 10 de diciembre:

  • Manuel Quintar - La Libertad Avanza - Su mandato se vence en 2027
  • Jorge Rizzotti - UCR - Su mandato se vence en el 2027
  • Guillermo Snopek - Unión por la Patria - Su mandato se vence en el 2027
  • Alfredo Gonzáles - La Libertad Avanza - Asume en diciembre 2025
  • María Inés Zigarán - Jujuy Crece - Asume en diciembre 2025
  • Bárbara Andreussi - La Libertad Avanza - Asume en diciembre 2025
los diputados por jujuy en el congreso

Quiénes son los tres diputados que dejan el Congreso de la Nación

Son tres los diputados por Jujuy que finalizan su mandato en diciembre del 2025, son los siguientes:

  • Leila Chaher - Unión por la Patria
  • Natalia Sarapura - UCR
  • Alejandro Vilca - Frente de Izquierda

