Halloween 2025: cómo hacer el disfraz más terrorífico y sangre falsa con gelatina

Gelatina sin sabor y glicerina, dos ingredientes económicos que no irritan la piel y son excelentes para crear una herida falsa Los moretones se pueden pintas con las pinturas que tenemos en casa.

Llegamos a Halloween y cada vez más los jujeños se preparan para esta fecha con disfraces para niños y grandes. Se trata de una fecha que año tras año fue ganando más adeptos en la provincia por lo que las calles de barrios y el centro jujeños se llenan de pequeños monstruos con heridas y sangre falsa pidiendo caramelos.

Es aquí donde la creatividad de los padres cobra un rol fundamental. Cómo hacer las peores heridas para rostros terroríficos sin gastar demasiado con ingredientes simples.

Es que el maquillaje se convierte en el gran protagonista de la temporada. No hace falta tener productos profesionales para lograr un look terrorífico: con algunos ingredientes caseros y un poco de creatividad podés conseguir heridas falsas súper realistas que van a hacer que tu disfraz se destaque.

Heridas falsas con gelatina: simples, seguras y económicas Una de las formas más fáciles y seguras de crear heridas caseras es con gelatina sin sabor y glicerina, dos ingredientes económicos que no irritan la piel.

Vas a necesitar: 1 cucharada de gelatina sin sabor (transparente)

1 cucharadita de glicerina líquida

Un poco de agua caliente

Pincel o espátula

Maquillaje rojo, morado y negro Paso a paso: Mezclá la gelatina con el agua caliente y la glicerina hasta lograr una consistencia espesa, tipo crema.

Aplicá la mezcla con un pincel sobre la zona donde quieras la herida (mejilla, brazo, cuello, etc.).

Antes de que se enfríe del todo, hacé una línea al centro con un palillo o la punta de una brocha: esa será la abertura de la herida.

Una vez seca, maquillá alrededor con tonos de piel para integrar el borde.

En el centro, agregá rojo oscuro o sangre falsa. Podés sumar un poco de morado o negro para darle más profundidad. Tip: Si querés un efecto más “fresco”, aplicá unas gotas de glicerina encima para simular humedad o brillo. Gelatina sin sabor Gelatina sin sabor y glicerina, dos ingredientes económicos que no irritan la piel y son excelentes para crear una herida falsa Cómo hacer moretones falsos realistas Los moretones falsos son perfectos para acompañar un disfraz de zombie, víctima o personaje de terror sin necesidad de prótesis. Materiales: Esponja de maquillaje

Sombras o pinturas moradas, violetas, azules y negras Paso a paso: Arrugá o pellizcá una esponja triangular para darle textura irregular.

Aplicá toques suaves de morado sobre la piel.

En el centro del “golpe”, sumá azul y un poco de negro para crear profundidad.

Si querés un efecto más sangriento, agregá algunos puntos de rojo con un pincel fino. Consejo: No busques simetría —los moretones reales tienen bordes irregulares y distintos tonos—. image Los moretones se pueden pintas con las pinturas que tenemos en casa. Heridas minimalistas con sangre falsa Si preferís un look más sutil o artístico, podés usar solo sangre falsa para dar un toque de impacto. Maquillá tu rostro normalmente (zombie, payaso, muñeca rota, etc.).

Con un cepillo de dientes viejo o pincel grueso, salpicá sangre falsa sobre la piel para crear un efecto de manchas o salpicaduras.

Tapá los ojos y los labios antes de hacerlo para evitar contacto con zonas sensibles.

Este estilo queda genial para disfraces conceptuales, maquillajes tipo “slasher” o producciones fotográficas minimalistas. image Maquillaje con sangre falsa para un disfraz minimalista en Halloween. (Foto: Pinterest @eyesmakeup_09).

