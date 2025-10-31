Halloween 2025: cómo hacer el disfraz más terrorífico y sangre falsa con gelatina

Es aquí donde la creatividad de los padres cobra un rol fundamental. Cómo hacer las peores heridas para rostros terroríficos sin gastar demasiado con ingredientes simples.
Es que el maquillaje se convierte en el gran protagonista de la temporada. No hace falta tener productos profesionales para lograr un look terrorífico: con algunos ingredientes caseros y un poco de creatividad podés conseguir heridas falsas súper realistas que van a hacer que tu disfraz se destaque.
Heridas falsas con gelatina: simples, seguras y económicas
Una de las formas más fáciles y seguras de crear heridas caseras es con gelatina sin sabor y glicerina, dos ingredientes económicos que no irritan la piel.
Vas a necesitar:
1 cucharada de gelatina sin sabor (transparente)
1 cucharadita de glicerina líquida
Un poco de agua caliente
Pincel o espátula
Maquillaje rojo, morado y negro
Paso a paso:
Mezclá la gelatina con el agua caliente y la glicerina hasta lograr una consistencia espesa, tipo crema.
Aplicá la mezcla con un pincel sobre la zona donde quieras la herida (mejilla, brazo, cuello, etc.).
Antes de que se enfríe del todo, hacé una línea al centro con un palillo o la punta de una brocha: esa será la abertura de la herida.
Una vez seca, maquillá alrededor con tonos de piel para integrar el borde.
En el centro, agregá rojo oscuro o sangre falsa. Podés sumar un poco de morado o negro para darle más profundidad.
Tip: Si querés un efecto más “fresco”, aplicá unas gotas de glicerina encima para simular humedad o brillo.
Cómo hacer moretones falsos realistas
Los moretones falsos son perfectos para acompañar un disfraz de zombie, víctima o personaje de terror sin necesidad de prótesis.
Materiales:
Esponja de maquillaje
Sombras o pinturas moradas, violetas, azules y negras
Paso a paso:
Arrugá o pellizcá una esponja triangular para darle textura irregular.
Aplicá toques suaves de morado sobre la piel.
En el centro del “golpe”, sumá azul y un poco de negro para crear profundidad.
Si querés un efecto más sangriento, agregá algunos puntos de rojo con un pincel fino.
Consejo: No busques simetría —los moretones reales tienen bordes irregulares y distintos tonos—.
Heridas minimalistas con sangre falsa
Si preferís un look más sutil o artístico, podés usar solo sangre falsa para dar un toque de impacto.
Maquillá tu rostro normalmente (zombie, payaso, muñeca rota, etc.).
Con un cepillo de dientes viejo o pincel grueso, salpicá sangre falsa sobre la piel para crear un efecto de manchas o salpicaduras.
Tapá los ojos y los labios antes de hacerlo para evitar contacto con zonas sensibles.
Este estilo queda genial para disfraces conceptuales, maquillajes tipo “slasher” o producciones fotográficas minimalistas.