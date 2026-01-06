martes 06 de enero de 2026

6 de enero de 2026 - 10:11
Fiesta.

Los Reyes Magos adoraron junto a un pesebre en Tilcara

La tradicional representación se realizó en el barrio Pueblo de Tilcara, donde el pesebre se sumaron al pesebre junto a chicos y familias.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Los Reyes Magos en Tilcara.

Los Reyes Magos en Tilcara.

La actividad convocó a familias del barrio y de otros sectores de la localidad, que acompañaron la representación en un clima de encuentro, respeto y participación comunitaria.

Pesebre

La historia de los Reyes Magos

La historia de los Reyes Magos forma parte del relato cristiano que acompaña el nacimiento de Jesús y se mantiene vigente desde hace siglos en distintas culturas del mundo. Su figura aparece vinculada a la Epifanía y representa uno de los símbolos más reconocidos de la Navidad extendida hasta el 6 de enero.

Según el Evangelio de San Mateo, unos sabios de Oriente siguieron una estrella que los guió hasta Belén, donde adoraron al niño Jesús y le ofrecieron presentes. El texto bíblico no menciona sus nombres ni especifica cuántos eran, pero con el paso del tiempo la tradición popular consolidó la imagen de tres reyes.

A partir de la Edad Media, la Iglesia y la cultura occidental comenzaron a identificar a estos personajes como Melchor, Gaspar y Baltasar, cada uno asociado a distintas regiones del mundo conocido de entonces.

La tradición cristiana sostiene que Melchor, Gaspar y Baltasar representaban a diferentes pueblos y continentes, como una forma de expresar la universalidad del mensaje cristiano. Melchor suele aparecer como un rey de edad avanzada, Gaspar como un hombre joven y Baltasar como un rey de origen africano.

Cada uno llevó un obsequio con un significado simbólico. El oro representó la realeza de Jesús, el incienso aludió a su divinidad y la mirra anticipó el sufrimiento humano. Estos presentes se convirtieron en elementos centrales de los pesebres y representaciones navideñas.

Con el correr de los siglos, la imagen de los Reyes Magos se adaptó a distintas culturas, manteniendo su esencia religiosa y sumando expresiones locales.

