El pesebre Tolaba, una tradición que cumple 140 años en Jujuy

Pesebre Tolaba.

El barrio Chijra ubicado en San Salvador de Jujuy, alberga el pesebre de la familia Tolaba, una costumbre con más de 140 años de historia. Hoy, en el Día de Reyes, se renueva con fe, emoción y un legado transmitido de generación en generación.

Niños, niñas y adolescentes participan activamente, asegurando que esta memoria viva perdure. En cada enero, la capital jujeña se une a esta celebración que fortalece el espíritu comunitario.

El pesebre Tolaba, de generación a generación Ismael Crespo, miembro de la familia Tolaba, comparte con emoción el peso de la tradición: "Son 140 años que esto viene, de mi abuelo, mi mamá, ahora estoy yo, están mis hijos, mis nietos y mi hermana. Mi mamá me inculcó de chico adorar, armar el pesebre; fui músico y sigo acá con la tradición".

Pesebre Tolaba - 1 Agrega: "Tenemos invitaciones y recibimos visitas de otros pesebres. Más allá de las adoraciones, trabajamos en la elaboración, con niñitos adorando lo que significa este pesebre, fotos familiares y demás. Esa es la intención: que mis hijos y nietos sigan. Me emociona mucho armar el pesebre, que vienen los chicos a ensayar la misa del 24 de Reyes; ha sido mucha emoción".

¿Qué es un pesebre y su significado? El pesebre, o belén navideño, recrea el nacimiento de Jesús en Belén con figuras de la Sagrada Familia (María, José y el Niño Dios), pastores, animales y Reyes Magos. Surgió en el siglo XIII por San Francisco de Asís y simboliza humildad, esperanza y la venida de la luz al mundo. En el caso Tolaba, esta representación no solo adorna, sino que invita a la adoración y reflexión, manteniendo de pie la fe en tiempos modernos. Embed - ISMAEL CRESPO - PESEBRE TOLABA

