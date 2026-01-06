martes 06 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de enero de 2026 - 20:34
Adorar.

El pesebre Tolaba, una tradición que cumple 140 años en Jujuy

De generación en generación, el pesebre ubicado en el barrio Chijra, continúa haciendo historia hoy en un día especial como Reyes.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Pesebre Tolaba.

Pesebre Tolaba.

El barrio Chijra ubicado en San Salvador de Jujuy, alberga el pesebre de la familia Tolaba, una costumbre con más de 140 años de historia. Hoy, en el Día de Reyes, se renueva con fe, emoción y un legado transmitido de generación en generación.

Lee además
se realizo el tradicional encuentro de pesebres en la catedral de jujuy
Precaución.

Se realizó el tradicional Encuentro de Pesebres en la Catedral de Jujuy
pesebres en jujuy: una tradicion que construye identidad y se hereda de generacion en generacion
Fiestas navideñas.

Pesebres en Jujuy: una tradición que construye identidad y se hereda de generación en generación

Niños, niñas y adolescentes participan activamente, asegurando que esta memoria viva perdure. En cada enero, la capital jujeña se une a esta celebración que fortalece el espíritu comunitario.

El pesebre Tolaba, de generación a generación

Ismael Crespo, miembro de la familia Tolaba, comparte con emoción el peso de la tradición: "Son 140 años que esto viene, de mi abuelo, mi mamá, ahora estoy yo, están mis hijos, mis nietos y mi hermana. Mi mamá me inculcó de chico adorar, armar el pesebre; fui músico y sigo acá con la tradición".

Pesebre Tolaba - 1

Agrega: "Tenemos invitaciones y recibimos visitas de otros pesebres. Más allá de las adoraciones, trabajamos en la elaboración, con niñitos adorando lo que significa este pesebre, fotos familiares y demás. Esa es la intención: que mis hijos y nietos sigan. Me emociona mucho armar el pesebre, que vienen los chicos a ensayar la misa del 24 de Reyes; ha sido mucha emoción".

¿Qué es un pesebre y su significado?

El pesebre, o belén navideño, recrea el nacimiento de Jesús en Belén con figuras de la Sagrada Familia (María, José y el Niño Dios), pastores, animales y Reyes Magos. Surgió en el siglo XIII por San Francisco de Asís y simboliza humildad, esperanza y la venida de la luz al mundo.

En el caso Tolaba, esta representación no solo adorna, sino que invita a la adoración y reflexión, manteniendo de pie la fe en tiempos modernos.

Embed - ISMAEL CRESPO - PESEBRE TOLABA

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Se realizó el tradicional Encuentro de Pesebres en la Catedral de Jujuy

Pesebres en Jujuy: una tradición que construye identidad y se hereda de generación en generación

El encuentro de pesebres 2026 en San Salvador de Jujuy

Los Reyes Magos adoraron junto a un pesebre en Tilcara

Abejas atacaron a una familia en Santa Clara: varios heridos y un perro muerto

Lo que se lee ahora
Trabajos de emergencia de Agua Potable en Libertador: cuándo y a qué hora
Importante.

Corte de agua en 9 barrios de San Salvador de Jujuy: dónde y hasta cuándo

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Rutas intransitables (Foto de archivo).
Atención.

El estado de las rutas en Jujuy: hay cuatro cortes totales

En Jujuy se esperan precipitaciones por encima de lo normal: para cuándo serán
Tiempo.

Regresan las alertas por tormentas a Jujuy: qué dice el pronóstico y cuándo lloverá

Trabajos de emergencia de Agua Potable en Libertador: cuándo y a qué hora
Importante.

Corte de agua en 9 barrios de San Salvador de Jujuy: dónde y hasta cuándo

Hallazgo del cuerpo en el canal de Perico video
Policiales.

Reconocieron el cuerpo hallado en el canal de Perico: era buscado desde el 1 de enero

Hallaron un cuerpo en el canal de la muerte de Perico video
Policiales.

Hallaron un cuerpo en el "canal de la muerte" de Perico

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel