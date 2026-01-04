Se realizó el tradicional Encuentro de Pesebres en la Catedral de Jujuy
Se desarrolló el tradicional Encuentro de Pesebres en la Basílica Catedral, con la participación de jóvenes y vecinos de distintos puntos de la provincia que se reúnen para adorar al Niño Jesús y compartir un mensaje de fe y fraternidad.
Desde temprano, pesebres provenientes de León, Abra Pampa y distintos barrios de San Salvador de Jujuy se fueron acercando a la Catedral. Desde la organización aun no informaron un número definido de participantes, ya que la convocatoria fue abierta y se sumaron muchos mas pesebres de los esperados.
La celebración se desarrolló en el atrio de la Catedral, dentro de la carpa especialmente instalada para el encuentro. Allí se encuentraba el Niño Jesús, frente al cual los distintos grupos realizaron momentos de adoración, oración y canto.
Del encuentro participó el párroco de la Catedral, el Padre Manuel Alfaro, quien acompañó a los pesebres y a la comunidad en esta manifestación de fe que se repite cada año y forma parte de las tradiciones religiosas más significativas de la provincia.
El Encuentro de Pesebres se desarrolló durante la tarde de manera rápida, ya que se temía por el pronóstico de lluvias, con la llegada constante de nuevos grupos y una fuerte participación de la comunidad jujeña.
Cortes de tránsito en el centro por el Encuentro de Pesebres en la Catedral de Jujuy
Debido a la realización del tradicional Encuentro de Pesebres en la Catedral de San Salvador de Jujuy, este domingo se realizaron cortes en el tránsito las calles cercanas a la Iglesia Catedral.