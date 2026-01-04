Se realizó el tradicional Encuentro de Pesebres en la Catedral de Jujuy

Este domingo se llvó a cabo el tradicional Encuentro de Pesebres en la Basílica Catedral de San Salvador de Jujuy, una celebración que convoca a jóvenes, familias y vecinos para adorar al Niño Jesús, compartir cantos y reforzar los valores de fraternidad y solidaridad.

Desde temprano, pesebres provenientes de León, Abra Pampa y distintos barrios de San Salvador de Jujuy se fueron acercando a la Catedral . Desde la organización aun no informaron un número definido de participantes, ya que la convocatoria fue abierta y se sumaron muchos mas pesebres de los esperados.

image Encuentro de Pesebres en la Catedral

La celebración se desarrolló en el atrio de la Catedral, dentro de la carpa especialmente instalada para el encuentro. Allí se encuentraba el Niño Jesús, frente al cual los distintos grupos realizaron momentos de adoración, oración y canto.

image Encuentro de Pesebres en la Catedral

Del encuentro participó el párroco de la Catedral, el Padre Manuel Alfaro, quien acompañó a los pesebres y a la comunidad en esta manifestación de fe que se repite cada año y forma parte de las tradiciones religiosas más significativas de la provincia.

El Encuentro de Pesebres se desarrolló durante la tarde de manera rápida, ya que se temía por el pronóstico de lluvias, con la llegada constante de nuevos grupos y una fuerte participación de la comunidad jujeña.

image Encuentro de Pesebres en la Catedral

Debido a la realización del tradicional Encuentro de Pesebres en la Catedral de San Salvador de Jujuy, este domingo se realizaron cortes en el tránsito las calles cercanas a la Iglesia Catedral.