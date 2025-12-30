martes 30 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
30 de diciembre de 2025 - 11:10
Fin de año.

Cuándo es el encuentro de pesebres en cada localidad

Las celebraciones se realizarán entre el 3 y el 6 de enero en distintas localidades de la provincia y reúnen a familias, agrupaciones y devotos.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Pesebres en Jujuy.

Pesebres en Jujuy.

Lee además
Encuentro Provincial de Pesebres será el martes 6 de enero. 
Atención.

Reprograman el jubileo de los pesebres por la tormenta en Jujuy
Pesebres de Jujuy - Imagen de archivo
Histórico.

Jubileo de los Pesebres en Río Blanco: convocan a los grupos a participar de una celebración histórica

Estas actividades combinan expresiones religiosas, culturales y comunitarias, y suelen desarrollarse en plazas, iglesias y espacios públicos, con la participación de vecinos de distintas edades. Cada localidad imprime su identidad propia a la celebración, manteniendo viva una costumbre transmitida de generación en generación.

Pesebre
Pesebres en Jujuy.

Pesebres en Jujuy.

Fechas de los encuentros de pesebres

  • San Salvador de Jujuy - 4 de enero a las 15:00 en el atrio de la Iglesia Catedral
  • Perico - 4 de enero a las 17 horas en la plaza 20 de Junio
  • Monterrico - Viernes 3 de enero a las 18:00 en el atrio de la Iglesia
  • Calilegua - El 6 de enero a las 18:00 en la plaza Asencio López

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Reprograman el jubileo de los pesebres por la tormenta en Jujuy

Jubileo de los Pesebres en Río Blanco: convocan a los grupos a participar de una celebración histórica

Viajar a último momento para Año Nuevo a Jujuy: cuánto cuesta llegar en avión este 30 y 31 de diciembre

Horarios de las misas de Acción de Gracias y Solemnidad de María en Jujuy

En 2025 crecieron los accidentes en Jujuy: el rol de las motos y el aumento de víctimas

Lo que se lee ahora
clima en jujuy: alerta por tormentas en casi toda la provincia
Atención.

Clima en Jujuy: alerta por tormentas en casi toda la provincia

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Aumentos de verduras video
Mercados.

Por los temporales en Jujuy, tres verduras registraron aumentos significativos: cuáles son

Se viene Verano Activo en San Salvador de Jujuy (Archivo)
Bienestar.

Atención adultos de San Salvador de Jujuy: cuándo comienza Verano Activo y cómo anotarse

Clima en Jujuy: alerta por tormentas en casi toda la provincia
Atención.

Clima en Jujuy: alerta por tormentas en casi toda la provincia

Pelea de un ex Gimnasia de Jujuy en un partido de fútbol 5 video
Violencia.

El video de la feroz pelea de un ex Gimnasia de Jujuy en un partido de fútbol 5

Carne - Foto de archivo | Todo Jujuy
Consumo.

Jujuy: el precio de la carne llega a Año Nuevo sin aumentos, pero el consumo sigue en baja

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel