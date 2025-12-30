Cuándo es el encuentro de pesebres en cada localidad

Los encuentros de pesebres forman parte de una tradición profundamente arraigada en Jujuy , especialmente durante las fiestas de fin de año y los primeros días de enero. Se trata de reuniones comunitarias en las que familias y grupos barriales presentan sus pesebres, comparten cantos, rezos y celebraciones populares vinculadas al nacimiento de Jesús.

Histórico. Jubileo de los Pesebres en Río Blanco: convocan a los grupos a participar de una celebración histórica

Atención. Reprograman el jubileo de los pesebres por la tormenta en Jujuy

Estas actividades combinan expresiones religiosas, culturales y comunitarias, y suelen desarrollarse en plazas, iglesias y espacios públicos, con la participación de vecinos de distintas edades. Cada localidad imprime su identidad propia a la celebración, manteniendo viva una costumbre transmitida de generación en generación.

