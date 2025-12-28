domingo 28 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de diciembre de 2025 - 11:47
Atención.

Reprograman el jubileo de los pesebres por la tormenta en Jujuy

Las intensas lluvias de este domingo obligan a posponer la adoración de pesebres en San Salvador de Jujuy. Mirá cuándo será.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Encuentro Provincial de Pesebres será el martes 6 de enero.&nbsp;&nbsp;

Encuentro Provincial de Pesebres será el martes 6 de enero.  

La Pastoral Familia y Vida anuncia el cambio de día para el jubileo de pesebres en el Santuario de Río Blanco ante las condiciones climáticas adversas de este domingo 28 de diciembre, priorizando la seguridad de los fieles.

Lee además
Encuentro de pesebres.
Iglesia.

Fecha confirmada para el tradicional encuentro de pesebres en la Catedral
Pesebre viviente de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús
Navidad.

El sábado se hace el pesebre viviente de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús

Nueva fecha para la adoración de pesebres

Finalmente la adoración de los pesebres se realizará el martes 6 de enero a las 16 horas, seguida de la Santa Misa a las 19:30 horas. El anuncio busca evitar riesgos por las precipitaciones que azotan la capital jujeña desde la madrugada.

Cabe recordar que se espera la participación de más de 400 pesebres, integrados por niños, jóvenes y familias de distintos barrios y localidades, para adorar al Niño Dios. Entre las expresiones culturales más destacadas se encuentra la tradicional danza de las cintas, que consiste en trenzar y destrenzar cintas alrededor de un mástil, una práctica ancestral que forma parte del patrimonio cultural jujeño.

Pesebres en Lozano
Pesebres en Lozano
Pesebres en Lozano

Misa de cierre del Año Jubilar

Hoy a las 11 horas, Monseñor Daniel Fernández celebrará la Misa por el cierre del Año Jubilar en el Santuario de Río Blanco. La ceremonia mantiene su programación pese al mal tiempo, invitando a los devotos a participar con precaución.

Contacto para más información

Para consultas adicionales, comunicarse a la Secretaría del Santuario al 388-5225977.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Fecha confirmada para el tradicional encuentro de pesebres en la Catedral

El sábado se hace el pesebre viviente de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús

Jubileo de los Pesebres en Río Blanco: convocan a los grupos a participar de una celebración histórica

La tormenta dejó calles y casas inundadas en barrios de San Salvador de Jujuy

Habilitan el Paso de Jama con máxima precaución

Lo que se lee ahora
Por la turbiedad del agua, cuatro barrios de capital se verán afectaros en el servicio
Servicio.

Cuatro barrios se verán afectados en el servicio de Agua Potable por la turbiedad en el Rio Guerrero

Por  Agustín Weibel

Las más leídas

Ruta 52: piden extrema precaución en el km 50 por agua y sedimento en calzada
Tránsito.

Ruta 52: piden extrema precaución en el km 50 por agua y sedimento en calzada

Jama: cierre preventivo del complejo fronterizo por condiciones climáticas
Frontera.

Jama: cierre preventivo del complejo fronterizo por condiciones climáticas

Purmamarca: habilitaron la Ruta 52 tras tareas de mantenimiento
Tránsito.

Purmamarca: habilitaron la Ruta 52 tras tareas de mantenimiento

Volcó una chalana en el puerto de Bermejo por las fuertes lluvias
Salta.

Volcó una chalana en el puerto de Bermejo por las fuertes lluvias

Por la turbiedad del agua, cuatro barrios de capital se verán afectaros en el servicio
Servicio.

Cuatro barrios se verán afectados en el servicio de Agua Potable por la turbiedad en el Rio Guerrero

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel