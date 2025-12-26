Jubileo de los Pesebres en Río Blanco: convocan a los grupos a participar de una celebración histórica

Pesebres de Jujuy - Imagen de archivo

El próximo domingo 28 de diciembre se llevará a cabo el Jubileo de los Pesebres en el Santuario de Río Blanco, en la ciudad de Palpalá. Se trata de una celebración especial que reunirá a los distintos grupos de pesebres y que forma parte del Año Jubilar, un acontecimiento que la Iglesia vive cada 25 años.

Detalles del Jubileo de los Pesebres en Palpalá La jornada contará con la participación de pesebres de distintos puntos de la provincia y estará marcada por momentos de oración, encuentro y celebración comunitaria.

image Tal como explicó el padre Germán Maccagno, la actividad comenzará a las diez de la mañana y tendrá como eje central la misa jubilar:

“El domingo a las diez de la mañana vamos a recibir a todos los pesebres que quieran participar. Y a las once será la misa presidida por el Obispo, César Daniel Fernández, como cierre del año jubilar y jubileo de los pesebres” “El domingo a las diez de la mañana vamos a recibir a todos los pesebres que quieran participar. Y a las once será la misa presidida por el Obispo, César Daniel Fernández, como cierre del año jubilar y jubileo de los pesebres”

Además, el sacerdote detalló cómo será el desarrollo posterior de la celebración y la participación de los grupos: “Todos los pesebres que quieran participar pueden hacerlo. La misa va a ser a las once, después de la misa pasarán por la Puerta Santa y luego recorrerán el pesebre que está en Río Blanco. También les repartiremos algunas golosinas a los chicos que vayan.” image Qué es el Jubileo de los Pesebres El Jubileo de los Pesebres permite que todos los integrantes de los distintos pesebres puedan ganar la indulgencia del Año Santo, que culmina precisamente con esta celebración. Este tipo de jubileo se realiza una vez cada 25 años, por lo que el encuentro previsto en Río Blanco representa un hecho significativo y poco frecuente para la comunidad religiosa. En este sentido, se trata del primer Jubileo de los Pesebres en los últimos 25 años, lo que le otorga un carácter histórico y especial a la jornada.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.