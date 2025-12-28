Reprograman el jubileo de los pesebres por la tormenta en Jujuy

Encuentro Provincial de Pesebres será el martes 6 de enero.
La Pastoral Familia y Vida anuncia el cambio de día para eljubileo de pesebres en el Santuario de Río Blanco ante las condiciones climáticas adversas de este domingo 28 de diciembre, priorizando la seguridad de los fieles.
Finalmente la adoración de los pesebres se realizará el martes 6 de enero a las 16 horas, seguida de la Santa Misa a las 19:30 horas. El anuncio busca evitar riesgos por las precipitaciones que azotan la capital jujeña desde la madrugada.
Cabe recordar que se espera la participación de más de 400 pesebres, integrados por niños, jóvenes y familias de distintos barrios y localidades, para adorar al Niño Dios. Entre las expresiones culturales más destacadas se encuentra la tradicional danza de las cintas, que consiste en trenzar y destrenzar cintas alrededor de un mástil, una práctica ancestral que forma parte del patrimonio cultural jujeño.
Misa de cierre del Año Jubilar
Hoy a las 11 horas, Monseñor Daniel Fernández celebrará la Misa por el cierre del Año Jubilar en el Santuario de Río Blanco. La ceremonia mantiene su programación pese al mal tiempo, invitando a los devotos a participar con precaución.
Contacto para más información
Para consultas adicionales, comunicarse a la Secretaría del Santuario al 388-5225977.