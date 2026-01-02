viernes 02 de enero de 2026

2 de enero de 2026 - 15:50
Devoción.

Jujuy: este domingo se realizará el encuentro provincial de pesebres

Pesebres de toda la provincia de Jujuy se reunirán desde las 15 en la Catedral Basílica para una jornada multitudinaria de fe y tradición.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
pesebres (1)
Indicaron además que no se requiere inscripción previa: los pesebres que deseen participar deberán anotarse el mismo día desde las 14 horas en una mesa que se dispondrá en la intersección de San Martín y Gorriti. En este sentido, destacaron que ya se reciben numerosas consultas de agrupaciones provenientes de Susques, Palpalá y Perico, además de los pesebres de la capital, lo que refleja la magnitud y diversidad del encuentro.

Pesebre
Pesebre - Foto de archivo: Todo Jujuy

Organización y campaña de donaciones para el encuentro de pesebres

En cuanto a la logística, desde la organización informaron que se brindará un refrigerio a los participantes. Por este motivo, continúa vigente la campaña solidaria para recolectar jugos, pan dulce, gaseosas, agua y todo aquello que la comunidad pueda aportar para acompañar a los niños que ese día adorarán al Niño Jesús.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo en la Catedral Basílica, ubicada en la esquina de Belgrano y Sarmiento, durante los horarios de misa, o comunicándose al teléfono 388 4349041.

Fechas y sedes de los encuentros de pesebres en la provincia

  • San Salvador de Jujuy: domingo 4 de enero, desde las 15 horas, en el atrio de la Iglesia Catedral.

  • Perico: domingo 4 de enero, a partir de las 17 horas, en la plaza 20 de Junio.

  • Monterrico: viernes 3 de enero, desde las 18 horas, en el atrio de la Iglesia local.

  • Calilegua: lunes 6 de enero, a las 18 horas, en la plaza Asencio López.

Una tradición que se sostiene en el tiempo

El Encuentro de Pesebres cuenta con más de 25 años de historia y se consolidó como una de las expresiones religiosas y culturales más representativas de Jujuy. Desde la organización destacaron el profundo valor simbólico y espiritual de esta celebración, que trasciende lo festivo y se vincula directamente con la identidad de la comunidad.

“Es una teología cantada que nos conecta con nuestra historia. Tenemos que conservarla porque forma parte de lo que somos”, señaló el sacerdota de la Catedral, el padre Alfaro.

Embed - Fecha confirmada para el tradicional encuentro de pesebres en la Catedral

Sueldos de dicimebre.
Importante.

Empezó el cronograma de pagos para empleados estatales

Por  Gabriela Bernasconi

