domingo 04 de enero de 2026

4 de enero de 2026 - 08:44
Convocante.

Este domingo se hace el tradicional encuentro de pesebres en San Salvador de Jujuy

Jóvenes de todos los barrios celebrarán el encuentro de pesebres en la Basílica Catedral de San Salvador de Jujuy este domingo.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Hoy se hace el encuentro de pesebres en la Catedral (Archivo)

Hoy se hace el encuentro de pesebres en la Catedral (Archivo)

Este domingo 4 de enero se realizará el tradicional encuentro de pesebres en la Basílica Catedral en San Salvador de Jujuy. Este evento convoca a jóvenes y vecinos para adorar al Niño Dios, compartir cantos y fortalecer valores de fraternidad y solidaridad.

Encuentro de pesebres.
Iglesia.

Fecha confirmada para el tradicional encuentro de pesebres en la Catedral

Desde el 25 de diciembre, los niños y jóvenes visitan los distintos pesebres en la comunidad, un recorrido que se extiende hasta la celebración de los Reyes Magos y el domingo siguiente, cuando se conmemora el bautismo de Jesús.

Manuel Alfaro, párroco de la Catedral, destacó que el encuentro es una oportunidad para adorar juntos, compartir experiencias y fortalecer los lazos entre los jóvenes. “Es un momento para charlar, acercarnos y vivir la fe en comunidad”, afirmó.

Manuel Alfaro – Párroco

El Encuentro de Pesebres se realiza desde hace más de 25 años, consolidándose como una celebración religiosa y cultural única en Jujuy, con un fuerte significado teológico que la comunidad debe preservar. “Tenemos que conservarla porque forma parte de nuestra identidad”.

Todos los encuentro de pesebres

  • San Salvador de Jujuy - 4 de enero a las 15:00 en el atrio de la Iglesia Catedral
  • Perico - 4 de enero a las 17 horas en la plaza 20 de Junio
  • Calilegua - El 6 de enero a las 18:00 en la plaza Asencio López

Estas actividades combinan expresiones religiosas, culturales y comunitarias, y suelen desarrollarse en plazas, iglesias y espacios públicos, con la participación de vecinos de distintas edades. Cada localidad imprime su identidad propia a la celebración, manteniendo viva una costumbre transmitida de generación en generación.

El encuentro de pesebres se hará con adoradores de capital
Hoy se hace el encuentro de pesebres en la Catedral (Archivo)

Hoy se hace el encuentro de pesebres en la Catedral (Archivo)

