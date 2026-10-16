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16 de octubre de 2026 - 19:54
Jujuy.

La Cena Blanca 2026 de San Salvador de Jujuy será el viernes 4 de diciembre

Se realizó la primera reunión organizativa entre directivos y estudiantes de los colegios capitalinos donde definieron detalles de la Cena Blanca 2026.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Cena Blanca (foto archivo).

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Leandro Morales, presidente del Ente Autárquico Permanente, explicó en diálogo con Canal 4 que comenzaron a definir el menú, la logística y las condiciones para el desarrollo del evento, que podría convocar a unas 9.000 personas, incluyendo familiares.

Cena Blanca 2026: fechas para elegir el menú y definir el precio

Morales adelantó que entre el 19 y el 22 de octubre se realizará una encuesta para conocer qué quieren comer los estudiantes durante la celebración.

Las opciones que se analizan incluyen hamburguesas, milanesas y platos tradicionales, como pollo con guarnición. El 28 de octubre se realizará una degustación con representantes de diez establecimientos educativos seleccionados mediante un sorteo.

Respecto al precio de la tarjeta, Morales aclaró que todavía no está definido y que dependerá de las negociaciones con las empresas que ofrecerán el servicio gastronómico. "Sabemos que a veces los bolsillos están flacos, por lo cual tenemos que ver un alivio para las familias", expresó.

Cambios en la pasarela y una carpa más grande

Reuni&oacute;n por la Cena Blanca.

Reunión por la Cena Blanca.

Durante la reunión también se votó que los egresados realicen el tradicional recorrido por la pasarela únicamente con sus compañeros, sin el acompañamiento de familiares.

Además, Morales anunció que este año se utilizará una carpa más grande, con modificaciones en su estructura para mejorar el escurrimiento del agua ante posibles lluvias.

"Es tradición hacer la Cena Blanca y es tradición que llueva. Entonces estamos tomando todos los recaudos necesarios y la logística para que sea una buena noche", señaló.

El funcionario indicó que trabajan en las obras y condiciones necesarias para evitar inconvenientes durante la celebración, especialmente ante las condiciones climáticas que puedan presentarse.

Por último, adelantó que después del 30 de octubre se convocaría nuevamente a los directivos de los establecimientos educativos para avanzar con las definiciones pendientes. De esta manera, la Cena Blanca 2026 ya tiene fecha confirmada, mientras continúa la organización del menú, la infraestructura y el costo de las tarjetas.

Los colegios que realizarán la degustación para decidir el menú son los siguientes:

  1. Escuela de Comercio N° 2 “Malvinas Argentinas”

  2. Secundario N° 39

  3. Colegio N° 2 “Armada Argentina”

  4. Secundario N° 1

  5. Colegio Secundario N° 59 “Olga Márquez de Aredez”

  6. Escuela Normal Juan Ignacio Gorriti

  7. Escuela de Educación Técnica N° 1 “Zegada”

  8. Bachillerato Provincial N° 24

  9. Colegio Antonio María Gianelli

  10. Colegio Santa Bárbara

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