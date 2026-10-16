Cambian los recorridos de siete líneas de colectivos en Jujuy: cuáles son y por dónde circularán

Cambio en el recorrido de algunas lineas del transporte urbano.

Siete líneas de colectivos tendrán modificaciones en sus recorridos habituales debido a un inconveniente en la calzada de avenida Bolivia, antes de llegar a la escuela Macedonio Graz, en barrio Huaico en San Salvador de Jujuy.

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La medida fue comunicada por la Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, siguiendo recomendaciones de Vialidad de la Provincia. Los cambios afectan a las líneas 12, 15, 28, 35, 36, 38 y 39, y permanecerán vigentes hasta nuevo aviso.

De acuerdo con la información oficial, las modificaciones se aplican de manera diferenciada según las líneas y el sentido de circulación.

Mantendrán su recorrido habitual hasta la intersección de las calles Viamonte y Roncagua.

Líneas 15, 35, 36, 38 y 39:

Estas unidades deberán realizar desvíos tanto en el recorrido de ida como en el regreso, utilizando avenida de los Estudiantes y la Ruta Nacional 9 para continuar con sus servicios.

Cómo serán los nuevos recorridos de ida y vuelta

Para las líneas 15, 35, 36, 38 y 39 se estableció los siguientes trayectos:

Recorrido de ida:

Avenida Bolivia.

Avenida de los Estudiantes.

Ruta Nacional 9.

Ingreso al barrio Los Molinos.

Retoman su recorrido habitual.

Recorrido de vuelta:

Avenida Jorge Cafrune.

Ruta Nacional 9.

Acceso a Ciudad Cultural.

Avenida de los Estudiantes.

Avenida Bolivia.

Continúan con el recorrido habitual.

De esta manera, las unidades utilizarán vías alternativas para evitar el sector afectado de avenida Bolivia.

Hasta cuándo estarán vigentes los cambios

Desde el municipio aclararon que las modificaciones tendrán carácter temporal y se mantendrán hasta nuevo aviso.

La decisión responde a un inconveniente detectado sobre la calzada de avenida Bolivia, en las inmediaciones de la escuela Macedonio Graz, y fue adoptada siguiendo las recomendaciones de Vialidad de la Provincia.

Por este motivo, los usuarios de las líneas afectadas deberán tener en cuenta los nuevos trayectos al momento de organizar sus viajes, especialmente quienes utilizan habitualmente el transporte urbano en barrio Huaico y sectores cercanos.